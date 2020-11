Críticas (Semana del 7 al 14 de noviembre)

Hola:

Yo os escuchaba en la Cadena SER y cuando ocurrió todo lo que ocurrió, decidí como muchas otras personas cambiarnos (en los deportes) a la COPE.

Entiendo que trabajáis en un medio que por decirlo suavemente, tiende un poco hacía la derecha y puedo entender que en algunos momentos hayáis sacado punta a determinadas cosas del actual Gobierno. Pero ya empieza a cansar.

La gracia de hoy de los "expertos" del Gobierno de Tomás Guash, para muchos (muchísimos) de nosotros no ha tenido ninguna gracia. Pero si queréis hacer gracias como esa, también podéis hacerla de las declaraciones de Isabel Diaz Ayuso, a la pregunta de dónde saldrían los médicos para el nuevo hospital, y como contestó ella que esa no era una pregunta para una presidenta de la Comunidad de Madrid. Por si os preguntáis quien hizo la pregunta, fue una periodista de Telemadrid.

Así que si no os meteis tanto con unos como con otros, os pido que os dediqueis a los deportes, Poligramas, la Primera Hora (cuando se puede) ... que es para lo que os escuchamos.

Un saludo.

Jose Antonio desde Lugo ( trucutrucu en Twitter)

Buenos días

Cordialidades aparte, saludos a todos, enhorabuena por el Ondas, sois los mejores etc etc quisiera poner de manifiesto una "queja" que me incomoda un montón.

Se trata de la actitud de Isaac Fouto. Al principio creía que formaba parte de un personaje, actuación o algo así pero no. Me molesta su actitud que tiene siempre a la defensiva y lo más curioso es que nunca jamás lo he escuchado reír, reír de alegría y/o felicidad. NO me sirve la típica risa condescendiente y con rin tin tin de sus enganchadas con Lama o con cualquier compañero que no le baile el agua en temas de arbitraje o Tebas.

Por ejemplo, mi top 3 de risas son: Elías Israel, la risa de Cañizares y la de Evangelio. Sin desmerecer la de Alcalá y por supuesto la más sincera para mí, la de Paco, la inconfundible del tertulión de Rico y Perez de Rozas y la tan característica de Pepe... ¿pero Fouto? me pregunto si se sabe reír. ¡Por Dios! en estos momentos más que nunca, ríete y déjate de sandeces y guerrillas político - deportivas.

En estos tiempos, cada vez estoy más convencido de que la vida es un porro como dice Guasch. A vivir la vida con lo que nos venga encima, mientras exista Tiempo de Juego, es un motivo para ser feliz y para reírse de y con TJCope.

Abrazos a todos.

Buenas noches, es especialmente irritante que en las retransmisiones de los partidos del Barcelona, Manolo Oliveros no llame a Messi, jamás, Messi, solo lo llama Leo, no se si lo conocerá desde pequeño y tiene una profunda amistad con él, pero estamos en un terreno profesional, donde se llama...Messi.

Soy un oyente de Cadena COPE a diario y de muchos de sus programas, salvo en las retransmisiones del Barcelona, donde cambio de emisora en cuanto empiezo a escuchar esto.

Saludos.

Holaaaa... Holaaaaa!!!!!... Chicos, soy un fiel seguidor vuestro desde tiempos inmemoriales.... Y no os voy a decir lo bueno que sois porque el halago debilita... ��.... Pero si quiero comentar un detalle que ya he percibido varias veces cuando nuestro Lama, (the only one), narra los partidos del Madrid en LaLiga, da la impresión que el rival es un equipo extranjero... Se olvida que Tiempo de Juego lo seguimos más de 2 millones de personas y no somos todos merengones, como muestra este mismo sábado... Contra el Huesca de Peton... Decía Lama..... Al atacar el Madrid con peligro.... "me gusta.... me gusta.... me gusta..".. Y cuando el Huesca atacaba al Madrid.... la reacción de Manolo era.... "cuidado..... cuidado.... peligro.... peligro..." Como se suele decir.... "se le ve el plumero" �� Un abrazo para todo

Paco por favor, dígale al fenómeno que retransmite los partidos del Barça, que vemos la tele y escuchamos su programa, que no se invente cosas.

Gracias