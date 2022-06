Críticas (Semana del 27 de mayo al 3 de junio)

Buenos días.

Lo primero: no sé si Paco realmente leerá esto o no, gracias de antemano si lo haces.

Ahora que ha terminado la temporada me gustaría compartir contigo varias cosas que siento como oyente poder decir acerca de lo que mueve todo esto de las opiniones en el fútbol, ya que, como es mi caso, no puedo debatir con vosotros y ya me gustaría. Lo primero, una pregunta... ¿Dónde está muchas veces la objetividad en el periodismo? ¿Esto ya definitivamente se ha convertido en el periodismo de bufanda?.

Quiero exponerte mi opinión por ejemplo de la Champions League del Real Madrid. ¿Realmente uno es menos madridista por decir que todo, absolutamente todo, les salió de cara? A saber.

Donnaruma, la mano de Laporte, las paradas milagrosas del portero, el resbalón de Rüdiger en la vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie habla de carácter o de alma de campeón, que es evidente que lo tiene, pero que, futbolísticamente hablando, fue muy inferior a sus rivales es una evidencia.

Dos: ¿También uno es menos madridista por decir que las palabras del portero del Madrid en la previa son de mal gusto? ¿A qué venía decir eso?.

Yo, como socio del Atlético, perdió mi admiración (y le estoy muy agradecido por lo que nos dio). Con cosas como estas, cualquiera se daría cuenta de verdad. Y decir lo contrario, pues no sé...

Tres: Sobre mi equipo, el Atlético de Madrid.

Lo siento. Para mí, escuchar a Antonio Ruiz hablando del equipo, se me revuelve algo más allá de la amistad que pueda tener con Simeone. Seguro que no lo hace con esa intención pero representa muy poco a la afición del Atlético de Madrid.

La mayoría sentimos mucha vergüenza de ver jugar a ese equipo con la plantilla que tiene, ¿o acaso no tiene mejor plantilla que la Real Sociedad, el Betis, el Rayo Vallecano... Por lo menos para intentar dar 3 pases seguidos.

¿Los entrenamientos serán patadon largo del portero y ver como se la regalan al rival? En fin.

Lo del Atleti es una cosa increíble. La mayoría, y que no se equivoque nadie, queremos que ese hombre se marche ya (y yo seré el primero en poner pasta para su busto en el Metropolitano).

Son muchas cosas de las que me gustaría hablar pero esto entiendo que se pueda hacer largo.

Gracias sin más por darme la oportunidad de expresarme. Sentía la necesidad de hacerlo, sobre todo viendo a veces vuestras tertulias, con gente que sale en el Chiringuito de Jugones.

Ese, en mi opinión, ese tipo de periodismo no le hace bien a los clubes que defienden, más allá del espectáculo que se quiera hacer.

No se si tendré respuesta, pero aún así gracias y un saludo para todos.