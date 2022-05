Críticas (Semana del 20 al 27 de mayo)

Buenas tardes, me llamo Rubén y tengo 40 años.

Cuando hice la primera comunión, hará en agosto 32 años, me regalaron una radio de esas antiguas que todos conocemos.

Estaba acostumbrado a oírla cuando iba en coche con mi padre o con mi abuelo los fines de semana. Ese regalo despertó en mi la pasión por la radio, empecé a oíros a vosotros, por entonces en otra emisora, por las noches (cuando no me dormía hasta escuchar el cierre de Pepe) y los fines de semana cuando no estaba en la calle jugando.

Amo la radio como pocas cosas en la vida, he vivido vuestra evolución, y vuestro cambio de emisora siendoos siempre fiel. No sois tantos los que seguís desde que empecé a oíros (aunque mientras esté Pepe la esencia se mantendrá).

He vivido también como un mero oyente la evolución del periodismo, y la proliferación de mil plataformas nuevas con la llegada de internet. Para mí nada se acerca a la belleza de la radio original, de esos sonidos, de imaginar la jugada narrada por Manolo, de esas entrevistas nocturnas, de esa cercanía que la radio hace sentir al oyente, que acabamos creyéndonos parte de vuestro equipo.

En estos casi 32 años nunca me he sentido en la necesidad de dirigirme a vosotros, me bastaba con disfrutaros. Sin embargo, esta semana después de la entrevista de Juanma a Modric, sí he sentido que debía hacerlo aunque evidentemente sepa que esto no cambiará nada. La entrevista me pareció maravillosa, sin embargo, mi decepción ha llegado en días posteriores cuando en todas vuestras publicaciones referidas a la entrevista poníais de titular: "Modric se acuerda de Mbappé". Debo reconocer que me pasó por el cuerpo un escalofrío espantoso. Modric simplemente respondió a las preguntas con una buenísima actitud, respondió a la pregunta que Juanma le hizo de Mbappé, no sacó él el tema ni mucho menos. No fuísteis la excepción, la mayoría de medios hicísteis lo mismo manipulando lo que los jugadores declararon. Eso me recordó una huelga q hace aproximadamente 20 años hicieron los jugadores del Madrid negándose a hablar con la prensa durante varias semanas.

En estos 20 años me he dado cuenta de que no habéis aprendido nada. Los jugadores, los del Real Madrid y los del resto de equipos, se han ido alejando de la prensa porque saben que da igual lo que digan, titulareis lo que os dé la gana. Encima las nuevas tecnologías les han dado la oportunidad de decir lo que ellos realmente quieran y cuando les apetezca.

En más de una ocasión os he oído quejaros, sobre todo a Juanma, de que esas plataformas no sustituyen a la radio, sobre todo, porque no les van a hacer las preguntas incómodas que hay que hacer. Estoy de acuerdo, ¿pero entendéis que si van un día las contestan y vosotros las manipuláis es imposible que vuelvan?

Las nuevas plataformas no van a sustituir a la radio pero por favor no ayudéis vosotros a matarla.

Yo amo la radio y os quiero a vosotros, son muchos años juntos, pero esto igual que el amor no se mantiene por arte de magia. Hay que regarlo cada día con rigor, porque los oyentes podremos ser manipulables pero no tontos cuando escuchamos algo con nuestros propios oídos.

Un oyente que os quiere,

Rubén Lago Pérez.

