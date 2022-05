Críticas (Semana del 5 al 12 de mayo)

Hola, hola.

Mi nombre es José Manuel, soy de Zaragoza y oyente vuestro desde hace casi 30 años cuando un día de verano, en vacaciones en Cantabria buscando una emisora de Deportes para oír los Juegos Olímpicos, me apareció la voz de Manolo Lama. Hoy hace 27 años y un día que el gran Paco González, y nuestro añorado José Francisco entraron en mi corazón con la narración del gol de Nayim.

Desde hace algún tiempo estoy algo mosca con vosotros, bueno más bien harto del comentarista que tenéis del Atlético de Madrid. Supongo que os dará igual, tenéis muchos oyentes, los mejores narradores y comentaristas a excepción de este forofo casi ‘ultra’ que comenta los partidos del Atlético.

Supongo que el gran Minguella quiere que el Real Madrid pierda hasta el avión, pero ahí está, siempre respetuoso con todo el mundo. Manolo Sanchis, supongo que pensara como Minguella, pero al revés, pero ahí están con educación y saber estar.

Ya para terminar deciros que, a pesar del comentarista con complejo de inferioridad y gran facilidad para ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio, voy a seguir fiel a vosotros, porque ni tan siquiera este tipo me va a quitar la ilusión de oír el Hola, hola, ni el cuánto queda José Francisco, etc etc.

Estimados todos.

Os tengo un enorme cariño que será por siempre eterno. Es el programa con el que he vivido y viviré hasta que nos queden fuerzas. Dicho eso, vengo a criticar, que es lo que se suele hacer en estos emails.

Esta vez es sobre El Partidazo o, por lo menos, el tramo de Tiempo de Juego que corresponde a lo que los demás días es El Partidazo. Tiene que ver con lo que, en mi opinión, es uno de los grandes problemas del periodismo deportivo y, especialmente, de la sección de deportes de la Cadena COPE. Falta capacidad para contextualizar cuestiones deportivas en un marco más general un poco más árido. Voy al ejemplo concreto de hoy.

Cuando se ha discutido el tema de la pancarta y del padre del Real Madrid al que han echado de la localidad han saltado los atléticos de la tertulia (Antoñito y Lama) a decir que en todos lados es lo mismo. El problema es que es falso y ni siquiera opinando la mentira es aceptable. No, no es lo mismo en todos los campos, no todas las aficiones son iguales y, sobre todo, no todos los clubes han hecho los mismos esfuerzos por solucionar sus problemas de violencia.

Cosas que han pasado este año en el Atlético de Madrid: La vergüenza de Valdebebas y los insultos racistas, la vergüenza de Manchester con despliegue nazi incluido, que los ultras se reuniesen con los capitanes y el cuerpo técnico…

(https://www.marca.com/futbol/atletico/2022/01/20/61e95bbce2704e67918b45ba.html).

Podemos añadir que es el único club que no ha felicitado en un tuit al campeón por miedo a la reacción de sus aficionados (ni siquiera hablo del pasillo, algo tan simple y poco importante como un tuit) o la gigantesca pancarta que exhibieron antes del partido y que, por supuesto, el club no hizo ni amago de retirar. Claro que lo más probable es que justo antes la hubiese autorizado porque no hay opción ninguna de colgar una pancarta de diez metros sin que lo sepa la seguridad del club. Además, con los métodos de hoy, es bastante sencillo controlar a la afición, saber quiénes son los garbanzos negros y tratar de remediar lo que es una vergüenza.

Y sí, claro, son cosas que han pasado en otros sitios en otros tiempos. Tampoco nadie está en posición para asegurar que no haya un aficionado que pueda liarla en un momento concreto, pero en otros sitios han hecho o están haciendo esfuerzos para que el club no se vea dirigido por los violentos ¿está ocurriendo eso mismo en el Atlético? Es evidente que no. De Valdebebas no dijeron nada, de Manchester lloraron por la sanción de la UEFA y de lo de la grada del domingo han terminado acusando al que echaron, algo que todos sabíamos que iba a ocurrir. Cualquier cosa menos señalar el problema, un club que presume de afición en el que la afición está claramente descontrolada.

La culpa siempre son los demás, pero cuando es tan evidente que un club tiene un problema así, algo que es más importante que el fallo de un central o de un portero, debería de dársele la suficiente bola hasta que se les caiga la cara de vergüenza. Porque si no, si se les sigue riendo la gracia y pensando que lo que hacen es normal, puede terminar en tragedia. Otra vez en tragedia, digo, porque esos mismos que hoy tienen voz y voto en el devenir del club tienen a sus espaldas un muy sangriento (y no tan lejano) pasado. Todos somos un poco responsables de cortar estas cosas y tratarlas como si fuesen parte de la normalidad es muy muy pernicioso.

No es el único caso en el que temas un poco más áridos se van de la agenda o se minusvaloran porque, claro, mejor hablar de la mar y los barcos. Otro día hablamos de las cuentas del Barcelona, o de las obras de su estadio. De momento lo dejo.

Muchísimas gracias por todo, por vuestro programa, por las miles de horas de diversión.