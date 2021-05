Críticas (Semana del 7 al 14 de mayo)

Buenos días Paco, Lama, Pepe... (y resto, Oli, Pedrito...).

Soy un oyente vuestro (de 47 años de edad) desde hace muchos años, más de 20 diría yo, desde la época del Carrusel de la Cadena Ser. Cuando cambiasteis a COPE os seguí, y me enganché a otros programas, con Herrera principalmente. La radio es maravillosa.

Lo primero es felicitaros por el programa y los oyentes que tenéis. Solemos ser fieles porque nos acompañáis en las tardes de fútbol, que son pequeños incentivos que nos hacen más felices en esta vida que, por cierto, no es fácil, más aún con la puñetera pandemia que estamos viviendo. Dicho esto, lamentablemente y muy a mi pesar, estoy cerca de dejar de escuchar Tiempo de Juego.

La razón es que las intervenciones de ‘Poli’ Rincón son muy desagradables. Realmente no ofrecen al oyente ningún valor en el programa: ni comentarios técnicos acertados, ni aportaciones valiosas, ni conocimientos de este querido deporte que es el fútbol... lo único que podría aportar es un ‘supuesto’ gracejo que, en realidad, no tiene. Yo soy andaluz, como él, y creedme que no tiene ninguna gracia su comportamiento como bufón de la corte. Últimamente, de hecho, se ha apreciado en las ondas la poca sintonía de Rincón con otros de vuestros comentaristas, Dani (del Athletic), Prieto (del Sevilla), Cañizares, etc. Discusiones de Rincón sin criterio alguno, más como un ‘hooligan’ que como un comentarista de radio.

Me despido, sin más, esperando que prescindáis de alguien que no ofrece lo que el oyente espera.

Un abrazo de un malagueño desde Madrid.

Juan Miguel García Martín

Buenas tardes.

Quisiera mostrar mi incomprensión —con toda mi intrascendencia e insignificancia— sobre la dimensión que tiene Josep M. Minguella en la retransmisión de los partidos del Barça. Ha visto jugar a Kubala, por tanto, lleva mucho tiempo viendo partidos de su club, y, sin embargo —dicho con todo respeto— no parece tener la menor idea de fútbol; sus comentarios son superficiales e intrascendentes y simples; no entiende el juego, no entiende por qué sucede lo que sucede en el campo ni parece comprender los dibujos tácticos o la posición de los jugadores. Sus aportaciones estrictamente ‘deportivas’ son del tipo: "ha aumentado el ritmo", o "ha bajado", o "el Barça no tiene la pelota" o "fulano está lejos del área", etc. Análisis que no aporta nada, es la clase de observación que hace alguien que no entiende nada del deporte que comenta. Minguella sabe mucho de despachos, contratos, límite salarial, cesiones, traspasos, etc pero nada del juego en sí.

Por eso, no entiendo el papel de comentarista que tiene en las retransmisiones. Cuando se comentan partidos del Real Madrid o del Atlético se nota enseguida que la gente es consciente de las cosas, de los puntos débiles y fuertes del rival, de la posición de los jugadores, de táctica, de lo que sucede y a veces de lo que va a suceder y cómo puede suceder. En cambio, en los partidos del Barça dan paso, para mí incomprensiblemente, al señor Minguella, que entiende tanto de fútbol como yo, bien poca cosa: los fueras de juego, los saques de esquina, el valor de los goles en campo contrario en competición europea y poco más. Minguella no sabe, no entiende, no comprende el juego que lleva decenios viendo, no entiende por qué pasa lo que pasa en el transcurso del partido, no sabe analizar ni entiende de posiciones de los jugadores ni entiende qué está sucediendo mientras sucede lo que sucede. Francamente, no consigo entender por qué tiene una función de comentarista alguien que aporta tan poco o nada, sólo unos segundos banales y vacuos, con frases simples y ninguna comprensión del juego.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hagan la prueba —con suerte ya lo sabrán— de comparar las aportaciones de la gente que comenta al Madrid o al Atlético de Madrid o al Athletic o al Valencia con lo que aporta Minguella a los partidos del Barça. El hombre, si es consciente, debe de sentirse un tanto cómico y ridículo. Los demás hablan y analizan con facilidad el juego; Minguella no entiende nada. Le dan la palabra y nada entiende.

Si alguien lee esto, en fin, háganselo llegar a algún compañero de deportes de la emisora, si lo consideran útil.

Gracias por leer hasta aquí y un cordial saludo.

Buenas tardes.

Con todos mis respetos, ver los partidos del Real Madrid con el audio de Movistar y comentados por Poli Rincón es poco serio. Mientras oyes al resto de comentaristas en esos partidos y en otros de otros equipos, que intentan ser objetivos (aunque sean de un equipo), lo de Poli es de un partidismo insoportable. Nada es en contra del Real Madrid y si por el fuera todo sería pitado a favor de su equipo. A los que nos gusta el fútbol esto...

Saludos. Carlos.

Nos puede gustar escuchar la retransmisión de los partidos por la radio, pero los excesos de los locutores hacen que aborrezcas el fútbol. He intentado seguir el partido Osasunan- Athletic y me ha sido imposible por la exageración del Sr locutor.

Es una pena. Las retransmisiones las escuchamos tanto los aficionados a las exageraciones como a los que nos agrada escuchar con más calma y sin tanto vocerío. En vez de una retransmisión de un espectáculo parece se trata de ver que voceador aguanta más la prolongación de una letra o una sílaba.

Gracias

Jose Manuel - Zaragoza