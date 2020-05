Críticas (Semana del 14 al 21 de mayo)

Estimado Tomás Guasch:

Soy un oyente de este fantástico equipo de deportes desde tiempos muy remotos, en los que yo comenzaba a tener uso de razón, dentro de mis posibilidades, y vosotros os encontrabais en otra emisora. Siempre he admirado tu visión del deporte en general, no solo del fútbol, y tus acertados juicios, ya sea en tono serio o jocoso, sobre los distintos asuntos que se han ido sucediendo durante todos estos años. Sin duda, desde mi humilde opinión, eres uno de los grandes comunicadores que he conocido.

Desde que este país se ha visto azotado terriblemente por la tragedia denominada Covid-19, aún no sé si con ‘d’ de ‘disease’ o de ‘diciembre’, vuestros espacios deportivos, como es normal, han ido sustituyendo sus contenidos deportivos, casi inexistentes, por otros de carácter social y político. Tú, particularmente, eres uno de los que siempre toma la voz cantante y se ‘moja’, ya sea para manifestar una opinión propia o para jalear a otros, como a Víctor Fernández en el “Oasis de libertad”, cada vez que nos quiere deleitar con su discurso facilón y populista (o tribunero, ya que estamos en un programa de deportes) y nos deja claro lo que es bueno pensar o ser y lo que no.

Yo soy, sin lugar a dudas, crítico con la gestión de este Gobierno de España. Es cierto que esto le cogió recién constituido y es muy difícil que, de las 209 normas dictadas hasta la actualidad en apenas dos meses, todas sean acertadas. Cada una de ellas, además, con sus particulares, sumado a las grandes complejidades sociales y culturales que tiene nuestro país (de esto seguro que tú puedes hablar mejor que yo). Dicho lo cual, es indudable que, en unas cuantas, por ser generoso, se ha equivocado. Sobre todo, una mayor previsión y agilidad para decretar, precisamente, esas medidas, nos hubiese beneficiado a todos.

De todas formas, mis críticas no se quedan ahí, y no dejo exentos a otros, como es el caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid, región en la que resido. Nadie les impidió a ellos ser precavidos y aprovisionarse de material y personal sanitario que se ha demostrado que escaseaba aquí. Además, hemos soportado durante más de veinte años sus políticas relativas a, por ejemplo, la Sanidad pública y tuvo que ser un juez el que paralizase un proceso de privatización del actual diputado Fernández-Lasquetty, por el que tuvo que dimitir en su momento, que iba acompañado de una campaña mediática de desprestigio (privilegiados, vagos…) hacia los mismos que ahora aplauden. Esas personas, a través de las mareas blancas, llevan mucho advirtiendo de que esto podía pasar. No es extraño que las dos comunidades con más recortes (Madrid y Cataluña) sean las dos más afectadas. En Madrid, concretamente, un tercio de los muertos y de los contagiados, sin mencionar el drama de las residencias (el doble de muertos que en Cataluña).

Estoy seguro de que coincidiremos en algo, en nada o en todo de lo que acabo de decir. Respeto profundamente tu opinión al respecto. Lo que realmente me ha hecho atreverme a contactar contigo ha sido que ayer me escandalizó el apoyo que lanzaste a ‘Núñez de Balboa’ en el cierre de ‘El Tertulión’. Esas personas tienen todo el derecho del mundo a sacar sus cacerolas (es positivo que sepan dónde están, aunque les explicaron mal para qué se utilizan), megáfonos, banderas y demás artilugios, pero concentrarse en la calle durante un estado de alarma sin respetar la distancia social es un acto ilegal. Sin embargo, la reacción de la Comunidad de Madrid al respecto ha sido clara: ‘Apreteu, apreteu’. Y en tu caso, particularmente, y aunque no seas el único, alentarlos me parece una irresponsabilidad que no me esperaba de ti.

Hay una serie de políticos catalanes que están ahora mismo entre rejas por animar a la ciudadanía a incumplir las normas y en ese caso tú lo denunciaste, como es lógico. El llevar a cabo acciones como estas solo hace que se genere más tensión, división y que algún día, a algún loco, se le ocurra cruzar la línea, como sucedía en el fútbol de hace unos años, o no tantos, cuando algún Lopera o Gil de turno se pasaban toda la semana insultando y luego a algunos se les ocurría apedrear un autobús.

Como he dejado claro, creo, no simpatizo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. No voy a entrar en si es justo o injusto que Madrid pase o no de fase porque, a diferencia de, parece ser, la mayoría del país, no soy experto. Estoy acostumbrado en mi trabajo (soy profesor) a que me venga cualquiera a decirme que así no se da clase, no se motiva a los alumnos o no se evalúa, sobre todo, como en el caso de la Comunidad de Madrid, cuando no aprueban (que me perdone Fernando Simón). No voy a caer yo en lo mismo.

La directora de salud pública de esta comunidad no sé si te vale como experta o está dentro de ese PDF al que aludes frecuentemente en el que se viene a decir que los encargados de tomar las decisiones son, básicamente, primos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pues esa señora tuvo que dimitir porque no quería firmar el cambio de fase. Me falta el tuit en el que se afirme con pruebas que tenía una relación extramatrimonial con Carmen Calvo.

Ya sé que si hacen falta hospitales estarán los Room Mate, para las mascarillas habrá alguna farmacéutica amiga que las ‘done’ a precio de oro y para rescatar empresas afines se creó Avalmadrid. Pero, aunque el PP no ganase las elecciones ni fuese la fuerza más votada, ha recibido la mayoría de los apoyos en la Asamblea de Madrid, por tanto, es el legítimo principal partido de la colación de gobierno e Isabel Díaz-Ayuso, la presidenta de todos los madrileños, incluyéndome a mí. Aunque seguiré siendo crítica con ella, la respeto porque respeto a todos sus votantes. La protesta no debe estar reñida con eso.

De la misma forma, va siendo ya hora de que respetéis la voluntad de la mayoría de los españoles, que dieron la victoria al PSOE en las cuatro últimas elecciones y que también ha querido, a través de sus legítimos representantes, que nos gobierne una coalición formada por PSOE y UP. Todo esto, que parecería obvio, está claro que no lo es. No distingo entre votos válidos e inválidos, entre diputados de primera y de segunda. Todos representan a españoles. Hace nada hemos oído hablar de golpistas o neoterroristas y da la impresión de que solo hay un concepto de España y una ideología correcta, aunque sean mayoría en este país, como ya he argumentado, los que no la compartan.

Recuerda, como bien dice Manolo Lama, que los pitidos en un campo, aunque sean menos, hacen más ruido que los aplausos.

Agradezco enormemente la oportunidad que se me brinda al poder expresarme a través de este medio y siento la extensión de este correo y si algún comentario que he realizado ha podido ofender: no era mi intención. No sé, incluso, dada la extensión, si alguien será capaz de llegar a leerlo hasta el final. Lo entendería perfectamente.

Sigo profesando mi admiración hacia ti y hacia tu forma de comunicar, no solo el momento histórico que está viviendo el deporte español, sino también un buen Leganés-Éibar o un Islas Feroe-España.

Un cordial saludo.

José Luis Gómez.

GRACIAS.

¡Hola, hola! Mi nombre es David, sevillano de 36 años residente en Múnich desde el 2011.

Soy uno de esos muchos oyentes que tragó saliva (dije que nunca sintonizaría COPE…) para seguiros sin pensarlo. Como tantos otros radioyentes comentan a menudo, es increíble la compañía y fuerza que transmitís, especialmente viviendo fuera de España.

Mi novia alemana canta la publicidad y compra en España jamón Navidul etc. Me gusta el fútbol, aunque cada vez menos todo lo que no está dentro del terreno de juego (jugadores y clubs sin atender a los medios, frases tópicas y típicas a todas horas, carencia de autocrítica…)

El motivo real de mi mensaje es el siguiente. No me gusta nada vuestra deriva política en las tertulias. Las críticas al Gobierno son lógicas y necesarias, pero vuestros comentarios resultan en muchos casos muy poco naturales, propios de la derecha más rancia y simple (hasta Lama ha claudicado y da palos, en mi opinión poco elaborados, cuando él siempre abogaba por dejar eso a un lado).

Combinar deporte con política, vida cotidiana… hace el programa más dinámico y enriquecedor (a mí en particular me gusta mucho, que no se me malinterprete). Yo soy español y muy crítico con todo y todos, pero por encima de gobiernos yo busco lo mejor para mi país (me parto la cabeza defendiendo España y su imagen, mandando buena gente de vacaciones a España, haciendo que mis compañeros de trabajo y amigos compren gafas de sol o teléfonos desarrollados en España…). Mi pequeño granito de arena...

Mis ideas son de lo que podríamos englobar en el socialismo, pero no solo votaré al PSOE. Discutí con familia y amigos cuando criticaron ferozmente a Aznar (mi antítesis política y personal) por considerarlo un inútil, que no reaccionaba, incapaz… (tendría expertos defendiendo diversas opciones, dentro de una catástrofe natural sin precedentes).

Quizás salvaría a Juanma, más ecuánime en sus comentarios (palos cuando toca, no por todo). Me decepciona por el contrario en especial Paco, aunque defiendo que cambiar de ideas es sano, me resulta muy forzado y poco natural buscando cualquier elemento para azotar al Gobierno, a menudo muy simples para alguien tan preparado. Además, de notarle desde hace varios meses cierta arrogancia y prepotencia, antes jamás observada.

Quizás sea solo mi impresión...disculpad la parrafada, pero sentía que debía compartirlo, quizás estos comentarios aporten algo. No sólo oyentes endémicos de COPE os escuchan, el espectro es alto, y de vosotros se espera mucho porque sois muy grandes. Un abrazo fuerte!!!

David

Buenas a todos y todas.

Ayer, domingo, escuché vuestro programa y me gustaría deciros alguna cosa. Como a Paco no le gustan las flores pues os voy a dar algo de caña. Lo de Don Pedro ya no tiene un pase. Estamos en una guerra y le dice a nuestra gente que la guerra está perdida y por goleada. En fin, sin comentarios. Leoncio el león y tristón, ya sabemos quién es tristón. Y lo gordo Don Paco.

Sé que en Madrid estáis fastidiados, pero no todo vale. Decir que estamos enfrentando esta guerra ¿con armas del siglo XX? OCCIDENTE= USA, REINO UNIDO, ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA, puede ser que Alemania, siempre tengo dudas de hasta dónde es occidente, no pueden o mejor no podemos hacer determinadas cosas. Hay un complejo entramado de derechos de las personas que lo impiden. Ganaremos esta guerra con nuestra armas. Desde luego nada volverá a ser como antes eso está muy claro.

Un saludo y recuerdos a Don Tristón.

Luis Manuel Madiedo Hontañón