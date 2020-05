Críticas (Semana del 7 al 14 de mayo)

Estimado sr. Glez.

Como oyente habitual (desde Galicia) de Tiempo de Juego en todas sus facetas de deportes y entretenimiento, me he quedado ESTUPEFACTO con la señora (no he entendido si representaba a un colectivo de sanitarios) que estaba muy enfadada con las mascarillas que se van a dar en Madrid a través de las farmacias donadas por la Comunidad. Decía que son SANITARIAS para profesionales, las citadas mascarillas, y que los sanitarios siguen sin ellas y la Sra. Ayuso juega con la vida de ellos.

Es ALUCINANTE. Después de decir el Gobierno que están perfectamente ‘cubiertos’ de material, sanitarios y hospitales, sale esta señora RAJANDO contra Ayuso. Por sí la HISTORIA que contaba podía quedarse corta ha acabado diciendo que había hecho un TRADUCCIÓN de las mascarillas y que tampoco era seguras, es decir la intención era sembrar CONFUSIÓN.

Lo de las FAKES es la leche, pero lo de los que están llamando constantemente para contar sus TROLAS es de cine. Perdóneme, pero creo que cuestionable que cualquiera pueda contar no sus opiniones si no sus MENTIRAS. Creo que eso no es libertad de expresión.

Muchas gracias por su atención y saludos cordiales.

Quiero manifestarle mi profundo desagrado con varios aspectos formales del programa nocturno

Tacos, expresiones soeces:

-No doy crédito al uso permanente de tacos y expresiones soeces en este programa. Son totalmente innecesarios y de mal gusto.

-Uno de los problemas de esta sociedad es la vanalización de todo y el relativismo moral y todo empieza por la falta de respeto a las formas.

-A pesar de ser un programa nocturno y de deportes no es una tertulia barriobajera de matones. Por favor hagan que se note.

Enfrentamientos entre los contertulios:

-La discrepancia, incluso la irónica y subida de tono, puede ser válida, pero he escuchado auténticas amenazas y descalificaciones matoniles entre los contertulios impropias de ser escuchadas en la radio.

Uso correcto del lenguaje:

-Creo que lo mínimo que se le ha de pedir a un locutor es el uso correcto del lenguaje. No hablo ya de la riqueza de vocabulario y amor constante al lenguaje de Matias Prats padre, pero hay unos mínimos que son de haber hecho una buena formación primaria:

1.- Detrás mío -> Detrás de mí

No se pueden usar los posesivos con adverbios, puedo decir a "mi lado" o al "lado mío" porque lado es un sustantivo, pero detrás, delante, enfrente son adverbios y no hay mi detrás, mi delante, mi enfrente, ni delante mío, enfrente mío....

2.- Milán

En español está ciudad, que fue casi 300 años posesión de la Corona Española, es aguda y decimos Milán. El usar Milan, es una cursilería mayúscula... sería como decir London

3.- Los ordinales

Primero, segundo... decimotercero.... vigésimo

Que menos que hasta 20, pero si algún locutor no se lo sabe puede decir: El puesto número 20, pero nunca la copa 20, el premio 14... y menos con los partitivos doceava... que ya saben es la doceava parte de algo.

4.- Expresiones latinas y castellanas

Hoy mismo al mediodía su compañero Antonio a hablado del "olor a Santidad de un padre y una hija granadinos", y ustedes también hablan muy a menudo del "olor de multitudes...", pues bien aclaren a Antonio que los santos no huelen, las multitudes sí, pero la expresión es "en loor de santidad" en alabanza de...

Poner las cosas en Blanco y Negro... y en color, la expresión es "escribir" poner "Negro sobre Blanco".

"Motu Proprio", el domingo creo que la locutora asociada al Barcelona usó esta expresión casi bien, lo que me sorprendió agradablemente... dijo "de motu proprio" con la segunda r de en el pri... pero la pena es que le sobraba el "de".

5.- Imperativos

Cuidaos y no cuidaros.

Venid, callad... y no venir, callar...

Se admitió el iros por el idos... pero los demás imperativos siguen vigentes por el momento.

Y, por último, les ruego mayor volumen de horas y mayor protagonismo para Joseba Larrañaga y Alcalá. No comprendo porque se les ha relegado, cuando en mi opinión tienen mayor calidad que el presentador nocturno actual.

Un saludo.