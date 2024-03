Críticas (Semana del 21 al 28 de marzo)

Buenas.

Me llamo Jorge, tengo 36 años y soy oyente vuestro (antes en La Ser y ahora en COPE) desde hace más de 20 años. Me enamoré de la radio deportiva yendo en el coche con mi padre, mientras escuchábamos las retransmisiones de las jornadas de Liga, y luego al llegar la noche esperaba con ilusión a que empezara El Larguero de José Ramón de la Morena.

Inolvidable la forma de hacer publicidad de Pepe Domingo Castaño, la emoción por cada gol y la sintonía del mítico ‘ra ra ra’ de El Larguero. Formarán para siempre parte de mis recuerdos. Desde entonces ha llovido mucho y nos hemos acompañado mutuamente a lo largo de todos estos años: las jornadas de Liga de cada fin de semana, la cobertura de grandes eventos deportivos como Mundiales, Eurocopas, Juegos Olímpicos… las noches de Champions, todos los años de universidad en los que habéis sido una vía de escape a la presión de los estudios, la mudanza de La Ser a la COPE encabezada por Paquito González, las noches de la Super Bowl, cada Roland Garros de don Rafael, los éxitos de la Selección Española de baloncesto, la mítica broma de la llamada a la casa Rosada…

Recuerdo que incluso antes de la llegada de los smartphones, apps, podcasts y plataformas en las que puedes elegir el audio de la retransmisión, compré a propósito una radio con memoria en la que podías grabar los programas para escucharlos después y también se le podía aplicar retardo manualmente para asegurarme de ver los partidos sin que el audio llegara antes que la imagen y poder disfrutar de vuestra retransmisión.

Como he dicho ya ha pasado bastante tiempo y aunque las obligaciones y responsabilidades en mi vida han ido en aumento (familia, trabajo…), siempre encontraba el momento para seguir en contacto con vosotros y poder seguir disfrutando de vuestras retransmisiones y tertulias. Sin embargo, desde hace ya un tiempo, cada vez me ha costado más esfuerzo hacerlo, ya no tengo la ilusión por seguiros de antes, si no que creo que simplemente lo sigo haciendo por costumbre.

El motivo es que lo que era una ventana a la información y a la opinión con discrepancias, debates y discusiones, pero casi siempre llevado desde el respeto e incluso con un buen tono de humor que conseguía entretener; ha ido dando paso poco a poco a una bronca constante, trincheras por todas partes, faltas de respeto entre colaboradores con el tono y la forma de hablarse, se ha llegado incluso a los insultos… el tono de los programas ya no es el que era, para mí ha dejado de ser un lugar tranquilo y agradable en el que informarse y conocer diferentes opiniones, aunque fueran contrarias a las mías pasando un buen rato.

Podría poner ejemplos de hace algún tiempo hasta aquí para que supierais a lo que me refiero, pero estoy seguro de que sabéis de lo que estoy hablando perfectamente porque no ha sido cosa de un tema aislado y algún momento puntual, además tampoco me gusta ir señalando a nadie. Simplemente ayer para mí fue la gota que colmó el vaso, no quiero estar a disgusto escuchando la radio ni que influya negativamente en mi humor o estado de ánimo.

Simplemente me queda la duda sobre si esto ha sido un largo proceso que ha ido dándose poco a poco y no lo habéis visto venir o es algo que habéis buscado y forma parte del show, por aquello de que hoy en día parece que venda más y de mayor repercusión la bronca, la crispación, el enfrentamiento, el buscar el clickbait constante… no lo sé. Para mí erais mucho más que eso, los mejores en lo vuestro, ahora cada vez más parece una especie de copia de El Chiringuito y en ese fango seguro que ellos son los mejores. Espero que no os moleste, solamente es mi opinión y aunque pueda pareceros que estoy equivocado, solo quería despedirme y explicaros el motivo por el que he decidido dejar de ser un oyente y un seguidor más después de tantos años.

Nada más. Echaré mucho de menos a Paquito González, al gran Guasch, Miguelito, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico… os deseo de todo corazón mucho éxito y que os vaya lo mejor posible en lo que a mi parecer es una nueva forma de hacer radio pero que por desgracia no es para mí.

Un cariñoso saludo a todo el equipo y de verdad, mucha suerte. Jorge.