Críticas (Semana del 19 al 26 de marzo)

Vaya por delante que hacéis un programa increíble. Os llevo escuchando desde que era un niño (tengo 33 ahora) y me habéis acompañado en todas las etapas de mi vida. Igual me recordáis de cuando hacíais el tiempojuegueros por el mundo:

Daros las gracias por el esfuerzo y por la dedicación a la información y al entretenimiento. Os escribo para dar una sugerencia (o queja) con respecto al Tertulion de los domingos y en particular, a la actitud de Antoñito Ruiz e Isaac Fouto.

No entiendo las posturas indefendibles, en vez de comentar la jornada, las jugadas y de hacer un análisis con opinión, se convierte el Tertulion en un chorreo de palabras y adornos de Antonio Ruiz, poniendo nervioso al personal con posiciones victimistas (a mí personalmente me pone histérico, y creo que a Rico y Palomar también) y en una defensa pretoriana de los árbitros por parte de Fouto (entiendo que los árbitros son personas y poner presión constante sobre ellos a veces es hasta inhumano, entiendo la defensa hacia ellos, pero muchas veces Fouto no es acertado ni en contenido ni en tono de algunos comentarios).

Entiendo que parte de la tertulia es debatir y el intercambio de opiniones, pero entre las discusiones fuera de tono, las interrupciones (en las que habéis mejorado mucho), chulerías de algún tertuliano y los dos temas que os describí anteriormente prácticamente se monopoliza y arruina el esfuerzo de todos los que hacéis el programa.

Por ejemplo, tenéis en la tertulia exjugadores de futbol, como Albelda, que apenas participa y cuya opinión vale la pena escuchar. No sé si recibís más opiniones en esta dirección, igual soy el único, pero si lo hacéis estaría bien que le deis una vuelta para intentar hacer un formato más dinámico y menos ruidoso.

Siendo así, me encanta el programa y soy oyente incondicional, pero creo que en esos puntos que os comento se podría mejorar (desde el cariño y la crítica constructiva).

PUNTUACIONES FUTMONDO

Señores de Tiempo de Juego. Esta jornada os habéis lucido.

Guedes fue el mejor del Valencia intentándolo por activa y por pasiva junto con Kang In Lee, pero lo peor viene con Guido Rodríguez. ¿Enserio un 0? ¿Tan mal lo hizo para que no le dierais ni un mísero 1?

Se os ve el plumero del peloteo a la legua.