Críticas (Semana del 12 al 19 de marzo)

A la Atención de Paco González, director de TJ.

Buenos días, soy un oyente de vuestros programas deportivos desde hace muchos años, tengo 60. Me gusta la radio deportiva y suelo hacer zaping para escuchar distintos puntos de vista. Veo poco y, por ello, la radio me permite seguir los partidos más de cerca. Soy seguidor del Real Madrid, pero con criterio, y busco opiniones ecuánimes, ponderadas y no excesivo forofismo.

Siguiendo el sábado pasado el partido Real Madrid-Atlético, fue muy curioso las distitntas versiones sobre el penalti o no , la mano en el área Atlética. El redactor Antonio Ruiz exclamó: "Aleluya, gracias a Dios no es penalti". Yo pensaba que en las retransmisiones hay un narrador más o menos imparcial, unos redactores que siguen a los equipos, como Antonio Ruiz y Miguel Ángel Díaz, y comentaristas de uno y otro equipo.

Agradecería un poco más de rigor en los comentarios dee los redactores que siguen al Atlético, menos forofismo, más explicación de la jugada, nuevas reglas... Parece que, con la actual, sí se podía haber pitado, y el "Aleluya" sobraba. Miguel Ángel Díaz es un periodista mucho más ponderado y con criterio, no se puede ser tan parcial siendo periodista, creo yo.

Gracias por los programas que hicísteis en la pandemia, estaba deseando que no volviera el futbol para seguir con ellos, aunque me gusta .

Cordial saludo,

Nacho Muela.