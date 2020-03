Críticas (Semana del 5 al 12 de marzo)

Apreciado equipo de Tiempo de Juego.

Ante todo quiero felicitaros por el programa. Os escucho siempre que puedo y soy un gran aficionado vuestro.

No obstante, el comentario a modo de introducción hecho por Paco hoy al inicio del programa referente al coronavirus me ha parecido muy desafortunado, gratuito, negligente y basado en un desconocimiento profundo del problema. Las comparaciones con la gripe no proceden.

Sin querer entrar en polémica invito a la prudencia, desde mi humilde atribución como científico biomédico.

Un abrazo.

Luis.