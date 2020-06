Críticas (Semana del 4 al 11 de junio)

Desde Galicia, un saludo a todo el maravilloso equipo de Tiempo de Juego. Escribe un oyente fiel, que lleva pegado a vuestro programa desde que tiene uso de razón. En la Cadena SER primero, y en COPE ahora. Me habéis contado hitos deportivos y acompañado en días difíciles como el mejor de los amigos. Lo que os debo como oyente de radio no se puede contar.

De todas maneras, esta vez debo escribiros en calidad de oyente preocupado por ciertas actitudes y/o decisiones que, bajo mi punto de vista, habéis tomado durante estos largos y duros tiempos de confinamiento. Que primero vaya mi felicitación por el enorme trabajo que habéis realizado, pero veo necesario escribiros esto. Estos meses he hecho, y varias veces, algo que nunca creí que haría: quitar Tiempo de Juego.

Muestro mi preocupación por lo que veo como una lenta, pero peligrosa deriva hacia la línea editorial de la derecha más reaccionaria, y a valores que considero más propios del siglo XX que del siglo XXI. También a un ejercicio que, bajo mis ojos, es hipócrita. A continuación os enumeraré algunos de los motivos que me generan este pensamiento:

-Para empezar, el blanqueamiento que se le ha hecho al señor Juan Carlos Girauta a raíz de lo que, se vea como se vea, es un comportamiento altamente maleducado y barriobajero por la red social Twitter. A un señor que le ha dicho literalmente "me vais a comer la polla" a todo aquel que no siguiera su línea de actuación. Vuestra actitud ante esto ha sido de amistosidad y complicidad. Como si de un juego de niños se tratara. ¿Habría ocurrido lo mismo si el protagonista fuera otro?

-El ridículo tiempo dedicado a manifestaciones peligrosas de deportistas de primer nivel como Roberto Soldado o Pepe Reina a favor de una organización de extrema derecha como es Vox. Resulta vergonzoso compararlo con las semanas y semanas de radio dedicadas a Gerard Piqué en su día, tan solo por mostrarse favorable a votar un referendum de independencia (independencia que yo, personalmente, no apoyo). ¿Por qué unos pueden ‘mezclar política y deporte’ y otros no? También considero sangrante el agravio comparativo de Tiempo de Juego entre las palabras de Pep Guardiola en su día y lo insinuado por otros deportistas como los anteriormente mencionados. Paco González (quepa mi admiración por él) destacó en su momento por el famoso "lamejeques". Fue una respuesta a Guardiola, que insinuó que en España se quebrantaban derechos fundamentales. Sin embargo, las intervenciones dedicadas a quien insinuaba lo mismo, con manifestaciones en la calle incluidas, han brillado por su ausencia. ¿Por qué? ¿Qué libertades se supone que nos han quitado durante estos meses? ¿A qué se debe el silencio, comparado con aquella famosa respuesta a Pep?

-Una entrevista reciente al presidente de una organización de caza, que expuso argumentos más propios de 1920 que de 2020. ¿Que los cazadores “controlan la población animal"? ¿Cómo se le puede dar voz a esta gente? Creo que mancha la cantidad de grandes historias que habéis contado durante estas semanas. Historias que no se merecen ir de la mano de estas otras.

-La complicidad con Poli Rincón el día de las manifestaciones ‘por la libertad’ (insisto, ¿qué libertades se nos han quitado?) cuando calificó de ‘preciosas’ unas movilizaciones convocadas por la extrema derecha española. Ni una voz crítica.

-Las entrevistas casi que propagandísticas, de carácter poco más que semanal, al señor Almeida (alcalde de Madrid). Siempre habéis sido un programa que alentaba la participación de vuestros amigos, que a su vez se convertían en los de los oyentes, pero lo ocurrido con el alcalde creo que sobrepasa cualquier límite. La intervención del domingo 7 de junio con la señora Ayuso, que como muchos otros políticos de todas las fuerzas ha demostrado ser una irresponsable y una incapaz, ha sido la gota que ha colmado el vaso. ¿Habría ocurrido lo mismo si los políticos entrevistados hubieran sido contrarios a la línea editorial de COPE? ¿Por qué pesa más la crítica en un lado y menos en el otro, habiendo ambos cometido errores brutales?

Estos son algunos de los hechos que casi me han obligado a quitar vuestro programa y me consta que no soy el único. En otros, simplemente, mantuve la radio encendida con estupefacción. Nunca había escuchado un Tiempo de Juego, en sus 10 años de antena, tan politizado y absorbido por la línea editorial de la cadena. Recuerdo bien como, al principio, no existía el pudor en hacer bromas sobre lo que ahora parece cada vez más instalado.

Como todos, estoy deseoso de que vuelva el fútbol. No solo para volver a disfrutar (aunque de forma extraña) del deporte que amo, sino también para que el Tiempo de Juego que creía conocer pueda regresar. Sea como sea, seguiré escuchándoos. En mis 25 años de vida llevo haciéndolo durante aproximadamente 15 y pienso seguir.

Saludos a todo el equipo. Apartando lo anteriormente expuesto, creo que habéis hecho un gran trabajo.