Críticas (Semana del 27 de febrero al 5 de marzo)

Escribo esto ya un poco cansado de la utilización por parte de Paco de la palabra "moñas" para cosas peyorativas. En la última hora lo ha dicho 3 veces para criticar algo, acusar algo no valiente o sin fuerza. "Moña", que viene de maricón, es decir, de homosexual. No entiendo cómo a alguien con la categoría de Paco se le puede pegar tal latiguillo tanto. Lo siento si estoy yendo demasiado allá con la corrección política pero creo que hay que cuidar lo que decimos y evitar las formas peyorativas por cuestión de raza, orientación sexual, sexo y demás. Incluso he pensado que lo está haciendo aposta a modo de muleta porque tiene una contestación a quien se lo critique con explicación racional. Es exagerado la cantidad de veces que lo dice.

Perdón por el palo y os quiero (a riesgo de que me llamen moña).

Hola a todos,

Me gusta escucharos los lunes en el trabajo porque además de entretenerme, me hace pensar que sigo de fin de semana y se me hace todo más llevadero.

El caso es que estaba oyendo la narración del domingo a las 18:00 para oír mi parte favorita (mundos de Dani, Paniagua... una mini primera hora) y coincidió con la narración de mi equipo, la del MÁLAGA CF.

Me parece tremendamente importante que los oyentes de toda España oigan lo que ha pasado con Al-Thani, somos la quinta o sexta ciudad de España en población, y aunque no juguemos Champions y estemos en 2ª, no me ha parecido nada bien que cortarais a Emilio Guerrero metiéndole bulla para que se callara. Paco, como periodista debería gustarte que te informaran a ti (que desconocías este tema bastante) como a tus oyentes, aunque la escaleta se te retrase dos minutos. No obstante, luego perdéis el tiempo en chorradazas de Madrid o Barça muy manidas, que todo el mundo conoce de sobra por la tabarra que dais constantemente sobre estos dos equipos. Tus formas estuvieron fuera de lugar con Cope Málaga que estaba resumiendo rápidamente un tema con el que se podría escribir un libro. Gracias a Pedrito que sí que pregunto y se interesó, como seguramente hicieron muchos oyentes. 25.000 espectadores estuvimos en La Rosaleda, muy por encima de otros campos de primera división. MÁLAGA TIENE MUCHO PESO EN EL FÚTBOL ESPAÑOL, ASÍ QUE DÉJANOS QUE SE NOS OIGA!

Muy mal, señor Castaño, JM. Perdió una buena ocasión. La información la tuvo.

En la rueda de prensa en Nápoles, Setién, antes de hablar de fútbol, se sintió solidario con Italia y los italianos, por el peligroso virus que padecían en las zonas del Norte. Fue un gesto de altura humana. En vez de encapsularse en lo futbolístico, Setién puso por delante la empatía con el pueblo italiano.

El señor Castaño debió valorar la actitud del entrenador. En esa situación, un compatriota nuestro nos representaba a todos. La negativa a no querer ver lo que debió ver y captar, la dio el propio Castaño, cuando intervino en un momento de la retransmisión. Según parece, Setién es ese alguien a quien llamaron para sustituir a Valverde. Ese alguien se comportó en Italia como un hombre de los pies a la cabeza. El silencio de quien dirige El partidazo, le debe una disculpa.