Críticas (Semana del 10 al 17 de febrero)

Buenos días,

Os escribo para compartir mi opinión o haceros una reflexión sobre el Tertulión que se hace el domingo dentro de Tiempo de Juego.

Escucho vuestros programas yendo y volviendo del trabajo todos los días. Y desde hace tres o cuatro semanas me sucede que los lunes llego con malas sensaciones a la oficina después de escucharos y el resto de la semana no. He comprobado que el programa de los domingos "El Tertulión" está cargado de nervios, incomodidad por parte de Juanma, muchas veces gritos y tensión. Entiendo que vuestra intención no es hacer este tipo de programa. Yo creo que la polémica está bien... pero lo del domingo es otra cosa.

El lunes, por el contrario, los programas están muy bien, el programa de esta semana, por ejemplo, fue muy divertido. Juanma estaba relajado y los participantes en la tertulia también. Y hoy he venido escuchando el programa de ayer, que podría haber sido complicado por la derrota del Madrid y también ha estado bien. Supongo que ya estaréis pensando en la temporada que viene o qué hacer en lo que queda de esta.

Yo me voy a dar un respiro con el Tertulión. Este lunes que viene no lo escucharé porque quiero llegar contento a trabajar. No incómodo, ni escuchando gritos, o una discusión por conseguir prevalecer una opinión, que parece que importa más que lo que percibe el oyente. Creo que esto sería una buena clave. Pensar en lo que le llega o percibe el oyente, o cómo se siente...

Con el resto de programas que hacéis durante la semana lo paso muy bien. Me divierto y me río mucho. Así que mi enhorabuena.

Gracias por leer hasta aquí y muchas gracias por el esfuerzo que hacéis en sacar adelante programas de calidad. Volver a insistir que lo que aporto es una opinión entre miles. La aporto porque me gustaría que algo cambiara los domingos para seguir teniendo vuestra compañía los lunes, y sobre todo porque entiendo que está bien daros una visión desde fuera con el máximo respeto.

Un abrazo,

Javier Campos (parte de vuestra familia de oyentes desde 1995)