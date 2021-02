Críticas (Semana del 12 al 19 de febrero)

Buenos días, Paco, mi nombre es Raul García, soy de Madrid, llevo muchos años escuchando vuestros programas y quería felicitaros. Es maravilloso teneros al otro lado para disfrutar del deporte y del futbol en particular. No tengo elogios suficientes para deciros. Sois buena compañía y haceis divertido el fin de semana. Podría nombrar a grandes profesionales en lo suyo como Lama, Dobarro, Oli, Oliva, etc,etc, pero hay muchos y muy buenos. La parte colaboradora, genial, Guasch, Poli, Moro, Peton, Dani, en fin mucha gente agradable. Pero no todo es cecina. Ahora viene la critica con cariño.

- Lo de Pedro Martin es para mirárselo, es muy desagradable y desentona siempre. Ha debido de jugar muy poco al futbol.

- Las “gracias” de Ruben Martín creo que sobran, empañan su labor como narrador.

- A algunos narradores y colaboradores de emisoras regionales como los de Sevilla o Vigo, se les ve el color de ciertos equipos y queda muy feo. Habria que ser mas imparcial.

- Expresiones como “han pedido barrera” “recordemos que el balón debe ser salir completamente” o “se retiran a los vestuarios sin ningún problema” ya están obsoletas ¿o pensáis que los oyentes es la primera vez que oyen una retransmision?

Por lo demás sois magnificos y me rindo ante ti, Pepe Domingo, Evangelio, Hevia y las churris. Si me falta alguien lo siento. Espero no seais muy duros conmigo.

Se os quiere y no dejare de oíros.

Un abrazo