Críticas (Semana del 20 al 27 de febrero)

Con todos mis respetos, no se que partidos veis, no entiendo como le podeis dar un 6 a Suso con el partidazo que hizo, repartiendo pases, dando asistencia y marcando el gol del empate, y a Darder que es verdad que hizo un gran esfuerzo pero no hizo ni la mitad de partido que Suso le dais un 8. Siempre haceis lo mismo cuando el equipo grande no gana da igual el partido que hagan, le inflais la nota a los del otro y se la bajais al resto.