Críticas (Semana del 30 de enero al 6 de febrero)

Queridos amigos.

Soy un oyente vuestro desde hace no me acuerdo. Creo que el primer recuerdo que tengo escuchando el fútbol con vosotros fue el Italia-España del Mundial 1994 (13 años tenía). Creo que fue un acierto bárbaro (y a la vista está en el último EGM) el cambio de formato del programa de noche haciendo tertulia, pero...

La semana pasada ya fue una pena lo que vuestros oyentes tuvimos que escuchar con Lama y Fouto. Pero de lo que parece que no os dais cuenta es que, cada programa y en especial, cada Tertulión (con nombre propio), el señor Emilio Pérez de Rozas se vuelve la mala educación personificada. Además de interrumpir a todo el mundo, cada vez que interviene tiene que alzar la voz, no sé si para hacerse notar o para quedar por encima de los demás.

Me gustaría, Juanma, Joseba o Corrochano; os pusierais un podcast y os sorprenderíais de los cambios de volumen que hay que hacer en la radio para no quedarse sordo cuando interviene este señor.

Y por lo que se puede ver en redes, creo que hay unos cientos de personas que opinan igual. Entiendo que cientos en contra de millón y pico no somos nada, pero me gustaría que lo tuvieseis un poquito en cuenta ;)

Yo cambiaría a un tertuliano barcelonista por otro (Senabre) :D

Un abrazo, amigos.

Vuestro oyente,

Rubén Herrero.

Hola amigos, no hay quien os entienda. Según vosotros el Betis de Setién hacía un fútbol espectacular, nunca visto por el Villamarín, y resulta que nunca ganábamos. Ahora, que Quique está en el Barcelona ya tenéis otra opinión y otra vara de medir. Ya no gusta tanto su estilo, no lo entiendo.