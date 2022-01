Críticas (Semana del 13 al 20 de enero)

Hola, buenos días. Por favor podéis poner un tiempo a Víctor Fernández a cubrir carreras de ardillas, unos 6 meses o así. A ver si así aprende un poco de humildad y de educación. Y construirle un Delorean para que viaje al futuro 300 años a ver si así ve planchar a un hombre.

En serio, llamarle la atención. Va de sobrado y alguien le tiene que decir que no es lo que él se cree. Saludos y felicidades por todo, salvo por tener a Víctor Fernández dándonos vergüenza ajena en cada intervención. No lo digo como broma, 6 meses a cubrir carreras de ardillas le vendrán bien porque si no no aprenderá humildad nunca.

Jaime

Soy seguidor de Paco González y su equipo en la Cadena COPE a partir del nacimiento de los limones.

Considerando que, para todo el equipo, Pepe Domingo Castaño es un Dios, no tiene porque serlo para la audiencia y aunque parece que una mayoría le idolatra yo, en concreto, he tenido que pasarme a la SER estos días porque considero un machaque fuera de toda normalidad los programas especiales con su libro del domingo con Paco González y del lunes noche con Juanma Castaños, al margen de una publicidad del dichoso libro que considero al todo punto desmedida.

Esperando que alguien considere a este grupo de audiencia, pues considero que no debo ser único, les saluda atentamente.

Federico Calderón.