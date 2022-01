Críticas (Semana del 6 al 13 de enero)

Buenos días Sres. Juanma Castaño y Paco González:

No sé si realmente se llegarán a leer en su totalidad este email, pero si fuera así, que lo dudo, ya me quedaría algo más a gusto de lo que suelo estar con la Cadena COPE en los programas deportivos.

Llevo muchos años escuchando la Cadena COPE, más que nada porque hay una persona que dirige un programa por la mañana, la cual llegó a ser en época de juventud un buen amiguete mío, y siempre lo he seguido allá donde ha ido.

Al llegar a esta cadena empecé a escuchar también los programas deportivos de la noche y la retrasmisión de los partidos, especialmente del Barcelona, los cuales nunca me han dejado satisfecho por varias razones que voy a exponer.

Y de los del Madrid, que en alguna ocasión también los escucho, todavía menos. Empezando porque a pesar de ser una emisora privada, se escucha en toda España, no solamente en Madrid, ya solamente por ese hecho tendrían que tener un poco más de tacto y profesionalidad a la hora de retransmitir y con quién lo hacen. Además, de los comentarios en muchas ocasiones desproporcionados y casi siempre alabando al mismo bando blanco.

Una emisora a nivel nacional se debe a todo el país en el que hay mucha gente de muchísimos equipos, pero veo que aquí siempre predomina el mismo. El ejemplo de ayer durante el partido de la Supercopa de España fue el último de lo que digo.

Comentaristas del Real Madrid: Sanchís, persona respetuosa y sabiendo lo que dice casi siempre. Poli Rincón, fanático que solamente ve lo que le interesa y siempre mirando y barriendo hacia el mismo lado, esté bien o mal lo que haya hecho su ‘realísimo’. Ambos exfutbolistas de élite.

En el otro bando: Minguella, jubilado y ex asesor deportivo que siendo del Barça, siempre habla pestes y siempre critica irónicamente. Dani Senabre, periodista, que no triunfó en Catalunya Radio y tuvo que emigrar a otros andares, aterrizando en COPE como comentarista y que siguiendo la estela de Minguella se apunta al carro de lo que digan los demás.

No hay comparación entre unos y otros y eso la emisora lo tendría que saber y rectificar. Deberían fichar exjugadores del Barcelona para contrarrestar la diferencia que hay entre comentaristas.

Siguiendo con el partido: Narrador, Manolo Lama, madridista de pro que me tiene desconcertado porque a veces dicen cosas creíbles y razonables y en otras ocasiones, como ayer, no paraba de decir bastantes tonterías como que, si el Real Madrid está arrasando, que Vinicius está haciendo un partidazo... Perdón. Ayer el Madrid después del minuto 25-26, que fue cuando marcó el gol, prácticamente desapareció del mapa salvo algunos minutos del segundo tiempo y el que no lo quiera ver es porque realmente está cegado y el fanatismo que le corre por las venas no la hace ver la realidad.

Que los otros ‘opinadores’ dijeran que el Barça estaba haciendo un buen partido y que no lo habían visto así en casi toda la temporada, pues como mínimo me parece algo mejorable por parte de ellos. Ayer el Barça le dio un repaso al Real Madrid y las estadísticas hablan por sí solas; y eso que el Barça jugaba con Ferran que salía de una lesión, Frenkie De Jong que también salía de otra lesión, Araujo, operado el viernes pasado de la mano, Dani Alves que lleva solo dos partidos después de 6 meses sin haber competido y el Real Madrid estaba con el equipo estrella casi sin baja alguna. Eso ya es una diferencia, pero es que después salió Pedri, meses sin jugar, Ansu, meses sin jugar, y a pesar de eso, y de los chavales que jugaron, el Barcelona fue mejor y NUNCA se reconoció en el programa y eso me parece lamentable. Cuando el Real Madrid juega contra otro equipo y domina siempre estáis repitiendo: Buff, el Real Madrid podría ir ganando y merece ir ganando por goleada (ejemplo el partido contra el Getafe) y no paráis de decirlo de forma cansina y repetitiva. ¡Qué casualidad que ayer no hubo manera de soltar una frase así! Repito lamentable.

Y si después pasamos al programa de la noche, aquello ya fue esperpéntico, de chiste y de poner enfermos a todos los culés de España. En ningún momento se reconoció que el Barcelona fue mejor y eso de entrada. Solamente cuenta quién gana y cómo gana. Sin merecerlo, agazapado atrás como un equipo mediocre y saliendo a la contra que es lo único que saben hacer y eso no es fútbol.

Que Emilio Pérez de Rozas dijera la verdad y siempre fuera cortado por el director del programa Juanma Castaño, ya dice por sí solo de qué pie cojea cada uno. No le interesaba al director que Emilio dijera las cosas que quería decir y que fue diciendo poco a poco entre conversación y conversación u opinión. Siendo de un mal ejemplo que un director, por mucho que se le hayan subido las estrellas a la cabeza por la fama que está cogiendo, pueda permitirse llamar la atención como se la llamó a Emilio. Yo soy Emilio, os envío a la mierda a todos y dejo el programa. Emilio, una persona con un currículum envidiable al que la mayoría de los que estaban ayer no le llegan ni a la suela del zapato, verse así casi humillado... Por favor Emilio, dónde te has metido.

La discusión del 80%-20%, 70%-30%, me pareció vergonzosa y la ironía del ínclito Tomás Guasch (50%-50%)… Parece que no os dais cuenta de que lo dijo, para reír un poco, pero su apuesta era 100%-0%, lo que pasa es que encima no sabéis pillar cuando uno dice la verdad o no.

Otra cosa que no entiendo (salvo enfermedad de Oliveros) es que siempre retransmita Manolo Lama el Real Madrid-Barcelona, siendo además el Barcelona local, y que no lo haga Oliveros.

Sres. de la Cadena COPE hemos llegado al punto de que ya se parecen a las televisiones privadas de este país, que aun siendo privadas tienen que tener lo que se dice, elegancia, diversidad, transparencia y sobre todo dos cosas importantes: profesionalidad e imparcialidad, ésta última dejando muchísimo que desear. Las televisiones, por ejemplo, siempre abriendo la información con el Real Madrid, que cuando nombran Madrid se les hace la boca agua. Información del Real Madrid: 2-3-4-5 minutos, del resto 2 minutos para todos. ¿Eso es igualdad? Eso es una vergüenza y como he dicho falta de profesionalidad.

Las radios llevan un tiempo que van por el mismo camino. Siempre dedicando mucho más tiempo al Real Madrid que al Barcelona y al resto de equipos. Eso en toda regla se llama parcialidad y fanatismo por unos colores, entre otras cosas.

Ya basta, ya está bien de aguantarles noche tras noche. Se acabó, como tendría que hacer muchísima más gente que se siente dolida y molesta por su actitud de siempre remar hacia un lado. Lo mejor es dejar de escucharlos porque por suerte existen más cadenas de radio. Yo posiblemente y al ser algo masoquista seguramente les seguiré escuchando en menos ocasiones ya que iré alternando, el fanatismo de la Cadena COPE con otras emisoras más realistas y que miden a todos casi igual (RNE, Onda Cero y poco más).

Si ustedes supieran la cantidad de nervios que generan en mucha gente por sus comentarios creo que cambiarían y no serían tan partidistas. Realmente están ocasionando daño moral a muchas personas y no me vale eso de cambie de emisora. Los que tienen que cambiar son los que hablan y narran, que tienen que ser independientes, profesionales, imparciales y dar el punto de vista de lo que se ha visto en el terreno o en la tele sin ponerse una venda en los ojos y verlo todo blanco.

Otra cuestión que considero muy interesante es que en programas deportivos extranjeros existe en la tertulia la voz del pueblo, la voz de la gente. Es una persona elegida (quién sea) para hablar en las tertulias y en nombre de los ciudadanos dar su opinión en directo, no me vale lo del WhatsApp porque solamente se leen, los que al que los recibe, le interesa leer. Míos por ejemplo no se han leído nunca ninguno. Ah, claro, porque digo las verdades. Totalmente de acuerdo José María, (palabras de Balmanya).

Así va este país. Entre el Sálvame, las Tentaciones, toda la purria de programas parecidos, La Sexta con el ínclito del Pedrerol, los de Cuatro, otros que tal, y los deportivos siempre mirando hacia un lado, pues el país y los culés en concreto nos tenemos que fastidiar porque cuatro son los que tienen la voz cantante. Me parece surrealista, inadmisible, de una vergüenza total y absoluta, pero claro, donde manda patrón, no manda marinero, aunque siempre se ahogan los mismos. Los patrones y los marineros siempre se salvan. Vayan con cuidado, porque lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro, negrísimo y se puede torcer todo en contra.

Ahora sí que puedo decirlo. Como la Cadena COPE es de la Iglesia. Con la Iglesia hemos topado. Vayan vds. con Dios.

Un saludo cordial.

José Luis.

PD: Pónganme un día en antena 5 minutos y les daré una disección en toda regla de cómo tiene que ser un programa. No estaría de más.

Hola familia:

Os escribo para comentaros varios temas:

1-Felicidades por la narración de Rubén Martín en el partido Levante-Mallorca. No soy de ninguno de los equipos, tampoco son equipos destacados, ni tampoco era un partido destacado. Sin embargo, viví el final del partido con muchísima emoción gracias a la narración de Rubén. Me puse tan nervioso como si fuera un partido de España. Enorme.

2-Me gustaría mencionar en el polo opuesto la narración de los penaltis del partido de Copa Ponferradina-Espanyol. Ejemplo de lo que no debe ser... Nada de emoción y desinterés por parte del narrador principal pero también del resto del equipo de El Partidazo que no supieron poner interés a la narración o cortarlo.

3-Tertulión: Lo de Emilio es ya bastante insoportable. Es hasta violento. Estoy muy cerca de dejar de escuchar El Tertulión... con lo que me gustaba. Y es una pena. No sé si lo podréis reconducir, pero os lo agradecería mucho. Solo se le oye a él y encima empleando en muchas ocasiones tono violento. A ver si conseguís arreglar un problema que estoy seguro que además sabéis que tenéis sobre la mesa.

Muchas gracias por vuestra atención.

Un abrazo

Javi

Buenos días.

Ante todo, decir que escribo este mail con mi más profundo respeto, pero creo que tener entre todos los comentaristas de los partidos del Real Madrid a un forofo (iba a decir hooligan, pero creo que el significado no es el correcto) como Poli Rincón (con todo lo que ha sido para el futbol español) os quita credibilidad. El resto se afanan por intentar comentar el partido desde un punto de vista más técnico y el solo por ver todo desde un punto de vista más que merengue.

Vuelvo a decir que es desde el respeto más total, pero a partir de hoy y oyendo la retrasmisión de ayer creo que es el último partido del Real Madrid que oiré a través de vuestra emisora.

Saludos. Carlos Álvarez

Cada partido del Real Madrid estamos igual. Árbitros, árbitros y polémicas y encabronar a la gente. Luego digo que soy del Real Madrid y me llaman llorica, por comportamientos como el de Poli en partidos así. Y lo siento mucho, porque os sigo desde hace muchiiiiiiisimos años (me acabo de dar cuenta que soy más viejo de lo que creía…) y os tengo en casa acompañándome siempre en cada jornada de Liga. Pero de verdad, llevamos de un tiempo para aquí que ya me parece demasiado.

De verdad que lo digo más como crítica constructiva, o intento que sea así. Nunca os criticaría de mala manera dándome tanto como me dais.