Críticas (Semana del 23 al 30 de enero)

¡Buenas tardes, Paco!.

Es un placer y un honor ponerme en contacto contigo, aunque sea por un medio tan frío como el correo electrónico, pero más vale eso que nada. Mi nombre es Roman Ventura, tengo 50 años y soy seguidor vuestro desde que estábais en la otra emisora. Aunque suena ya muy repetido, pero es la realidad, conozco muchas personas que han hecho ese camino, seguro que vosotros sois conscientes de ello también.

Tengo un problema de visión grave desde pequeño y soy ciego desde hace algunos años, me refiero a que soy ciego total. Además, en los últimos tiempos me han dado una incapacidad por padecer síndrome de fatiga crónica, una enfermedad autoinmune muchas veces incomprendida, pero que es muy invalidante y deprimente. Anteriormente trabajaba como fisioterapeuta, con consulta propia y con gente contratada por mi, así como en el servicio canario de la salud, donde llegué a tener responsabilidades en la coordinación del área de salud.

Siempre, tanto cuando mi cuerpo me permitía trabajar 15 horas diarias y dar un máximo de mí en todos los sentidos, como ahora que me encuentro limitado por debajo de lo que sería una persona total y absolutamente sedentaria, habéis sido para mí un referente, una familia, unos amigos y quienes, indefectiblemente, entreteníais mis fines de semana y mis noches en el programa de El Partidazo de COPE.

Por tanto, sois algo muy importante y muy querido para mí, igual que para muchas personas. Hasta el punto de pasarlo muy mal cuando, por ejemplo, falleció José Francisco Pérez Sánchez o llorar de alegría cuando el hijo de Emilio Pérez de rozas salió del COVID. Quizá por eso me permito, no sé si llegando más allá de lo que debiese, hacer una crítica o plantearte una reflexión acerca de los modos de alguno de tus colaboradores en algún momento dado.

De antemano te digo que por estos dos colaboradores que voy a nombrar siento gran afecto, igual que por el resto del equipo, me gustan y me parecen parte importante de la familia, pero creo que en ocasiones, sobre todo en el Tertulión de los domingos, sus modos no son gratificantes para quienes escuchamos. Entiendo que en algún momento dado y al calor de una discusión, puedan decirse palabras malsonantes o, incluso, faltarse el respeto, siempre que luego se pida disculpas por ese exabrupto, tal como sucede mayoritariamente. Lo que ya no entiendo tanto y no me gusta es que continuamente se esté faltando al respeto y tratando con exceso de displicencia al resto de compañeros o a alguno de ellos. Esta reiteración en el tono despreciativo y faltón constituye el único momento desagradable de toda la semana de las emisiones deportivas de vuestra cadena.

Soy oyente habitual los fines de semana de gran parte del programa y no falto ninguna noche a la cita con Castaño, escuchando también el programa de Manolo por la tarde noche y todo aquello que tenga que ver con vosotros. Por ello creo que, poniendo en un balance todo lo que hacéis, con vuestra diversidad, vuestros distintos pareceres, vuestras distintas maneras de ser, etc.; parece que constituís una parte esencial de mi vida y me fastidia mucho esos momentos que no me parecen estar acordes a lo que sois.

Estos dos colaboradores que, en mi opinión, efectúan este trato con respecto a los demás, son Antonio Ruiz e Isaac Fouto. Repito que me divierto mucho con ellos cuando no se pasan de esa raya y no sé si pensáis que esa manera de extralimitarse os viene bien para las audiencias, pero os aseguro que conozco varios seguidores del programa de toda la vida que piensan como yo y que creen que se exceden.

El trato de Antonio Ruiz hacia Roberto Palomar o Emilio Pérez de Rozas, por poner dos ejemplos, aunque podríamos ampliarlo a Miguel Rico o al propio Juanma Castaño, no me parece de recibo en muchos domingos. De la misma forma que el de Isaac hacia casi todos los contertulios, empezando por Manolo y terminando por el propio Miguel Rico, aunque éste le pega a prácticamente todos por igual, tampoco me parece de recibo, no es gratificante.

Me parece que se puede estar defendiendo una postura con demencia y exponer compasión tus argumentos, pero tratar a los demás como si fueran basura un domingo sí y otro también, no me parece a la altura de ese programa y por eso, y por el enorme significado que tenéis para mí, me atrevo a comunicártelo y planteártelo. Evidentemente tú sabrás lo que haces, mejor que yo seguro, con tu programa; pero yo, humildemente te doy mi opinión.

Seguiré oyendo el programa de todas maneras, pero no es bonito ni gratificante lo que pasa muchas veces con las actitudes de estos profesionales, que por otra parte hacen muy bien su trabajo de seguimiento del Atlético de Madrid o de los asuntos de la Liga de Fútbol Profesional o del arbitraje y me encanta oírlos cuando no toman este modo. Por lo demás te mando un fuerte abrazo y las mejores vibraciones que pueda transmitir para ti y para todo ese fenomenal equipo.

Roman Ventura.