Críticas (Semana del 23 al 30 de enero de 2020)

Buenos días. Perdonad porque si no lo digo, reviento.

El ejercicio de ‘forofismo periodístico’ de ayer en el tramo de Corrochano con el tema del Real Madrid-Sevilla fue lamentable. Creo que hay que tener un poco de cuidado, porque esto se convierte en ‘ultras’ de un equipo y otro discutiendo en un bar. Y, sobre todo, para los que no somos de un equipo ni de otro nos resulta bochornoso. Que un PERIODISTA diga, como Monchi, que él sólo analiza hasta el minuto 29, es vergonzoso.

Perdonad por el rollo. Gracias por todo y por cierto, ya desde por la mañana con vosotros…

Supongo, y digo supongo porque no tengo la mínima idea, que Pablo Acebo (COPE Salamanca) estará en el partido Unionistas-Real Madrid.

¿Por qué cuando viene el Real Madrid sí va a Las Pistas y cuando jugamos cualquier partido de Segunda B solo narra al Salamanca CF UDS? Los oyentes de COPE tenemos que escuchar otra emisora cuando Unionistas juega en Barakaldo, Bilbao, Navarra o en cualquier partido en Salamanca.

Nunca entenderé porque no se narra a nivel local a Unionistas y cuando viene el Real Madrid seguro que Acebo está ahí... Cosas que pasan en una ciudad donde la rivalidad nos ha comido a todos... Una pena la verdad que ahora estemos así.

Hola Tiempo de Juego. Seré breve que tendréis muchos correos:

Acabo de oír el podcast del programa de la madrugada del domingo día 19 al lunes día 20 de Enero de 2020. Quería manifestar que las intervenciones de la mayoría de los contertulios y en concreto del Sr. Fouto fueron deleznables cuando se tocó el tema del VAR. Yo no sé si son un guión preconcebido o son su forma de ser como periodista, pero en ambos casos, el resultado es nefasto para un programa de radio como el suyo y para su cadena COPE.

Fomentando esas algaradas de "a ver quién grita más alto, quien interrumpe más, o mi argumento es mejor que el tuyo", crean confusión, ruido, pierden el enfoque y las formas; contribuyen a incrementar el cabreo generalizado de esta sociedad; y lo más importante pierden la oportunidad de impartir un poco de educación a todas las personas que les escuchan, especialmente a los más jóvenes.

Bien harían en reconducir el aire de las tertulias, buscando elegancia y respeto (que no están reñidos con el humor), alejándose de las posiciones extremadamente partidistas por unos colores y explicando las circunstancias en vez de caer en el efectismo. Cada vez recuerdan más a cadenas de televisión que todos tenemos en mente, en las que parece que pagan más cuanto más altos son los gritos.

Un cordial saludo y vigilen el alto número de participantes en las tertulias.

FDogof.

P.D. En mi opinión el VAR es una herramienta excelente y que puede ayudar a que se reduzca considerablemente el juego sucio. Cuando los jugadores sean conscientes de que se revisan las jugadas, tenderán a reducir sus agarrones, bloqueos y piscinazos. Lo que hace falta es que se explique bien cuándo entra el VAR (y ustedes pueden ayudar a eso) y que se agilice su uso. Y de paso acabaría con el colectivismo arbitral, independizando a los árbitros de campo de los árbitros de VAR.

Buenos días Juanma. Soy fiel seguidor vuestro desde que estabais en la otra cadena, y tengo ya 42 años. Todas las mañanas vengo escuchando el podcast de El Partidazo de camino a trabajar durante hora u hora y cuarto en el coche, y muchos regresos por la tarde lo continúo.

Esta mañana escuchando El Tertulión de anoche he sentido vergüenza con los gritos y descalificativos, que no es que hayan hecho un borrón de portada como has referido, sino que han mandado al traste el programa completo.

No entiendo como permites a Fouto expresarse en los términos en que lo hace, pisando a todos los tertulianos que educadamente hablan y se expresan. Prefiero mil homilías de Lama a una sola intervención de este personaje que solo quiere imponer su criterio por encima del resto, incluso desdiciéndose (asunto de la mano de Munir). No le deseo nunca ningún mal a nadie, pero como crítica constructiva hacia el programa que diriges creo que esa persona sobra porque en vez de sumar, resta y crispa tanto a sus compañeros como a los que os oímos.

Es la primera vez en toda mi vida que os he quitado porque no soportaba a un contertulio.

No os preocupéis que mañana estaré de nuevo al pie del cañón, pero necesitaba explicarte como me he sentido.

Sigue así crack.

PD: Felicidades por el programa.

No se puede escuchar así la radio, con interrupciones constantes y hablando cuatro a la vez. Fouto se ha creído el personaje y se ha convertido en una parodia de sí mismo. Insoportable.

Hasta aquí hemos llegado.

Chao.

Estimados Sres. González, Castaño y Lama. Les ruego que corrijan a sus colaboradores, los Sres. Fouto, Pedro Martín y, sobre todo, a Juanma Castaño, director del programa ‘El Partidazo de COPE’, que pronuncian constantemente “vente” y “trenta”, cuando quieren decir los números (20) veinte y (30) treinta.

Como supongo que tienen la carrera de periodismo y , el lenguaje es su ‘herramienta de trabajo’, sugiero que les hagan escribir (50) cincuenta veces dichos números (20) veinte y (30) treinta, como nos hacían en el colegio, cuando cometíamos faltas de ortografía y, en este caso, de pronunciación, para que no vuelvan a ‘pegarle patadas al diccionario’.

Queda muy feo en unos ‘profesionales de la palabra’ y, lo más grave, los niños, que lo oyen todo y lo copian todo y algunas personas no tan niños, van pronunciando mal estos números al oírselo a estos ‘profesionales’.

Ruego tomen esta sugerencia como una ‘crítica positiva’, en aras de colaborar a que sus programas sigan siendo ‘los mejores’, en todos los sentidos. Soy un fiel oyente y escuchante, desde hace más de cuarenta años y pienso seguir siéndolo.

Gracias por su aportación a hacernos, con sus programas, la vida más agradable.

Alonso Moreno Martínez.