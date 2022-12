Críticas (Semana del 9 al 16 de diciembre)

Buenas Tiempo de Juego,os llevo escuchando desde el año 90, el año antes de que llegase Paco, y cuando los relojes Termidor patrocinaban la ronda... Así que entenderéis que os considere parte de mi familia.

Para los que no somos de un equipo grande, la Selección y el Mundial son realmente importantes. El único momento donde vivimos emociones al máximo, nosotros no vivimos cada año eliminatorias de Champions al límite, o la lucha por el título cada Domingo. Quizás no seamos muchos, pero somos y cada momento cuenta. Y es muy poquito el tiempo que tenemos al año, o cada dos años, o cada cuatro...Por eso me duele parte de la cobertura que habéis hecho. Creo que en algunos momentos, y en personas puntuales ha faltado un poco de ... no sé cómo llamarlo,... seriedad, rigurosidad, implicación...

Quiero dar un ejemplo con la noche después de la destitución de Luis Enrique en el Partidazo. Una tertulia dividida en por y contra, donde lo menos importante era analizar qué había pasado futbolísticamente. Y con algunos tertulianos (permitidme que no de nombres) con evidentes carencias futbolísticas, con evidente desinterés en la Selección, incluso del conocimiento más básico, pero con muchas ganas de jaleo y tener la razón.

No caigáis en las dinámicas del Chiringuito y similares. Entiendo la presión de la audiencia, y no hace falta llegar al extremo 'panenkista', pero un poco más de profundidad en algunos contertulios sería de agradecer. Un poco más de comentarios tácticos durante los partidos también. Tenéis toda la Liga y la Champions para hacer chascarrillos, bromas, pero los pocos partidos de la selección importantes, tratadlos como una joya, como lo hacíais antes de que ganásemos nada. Ahí también empieza la ambición de ganar más.

Siento la crítica, pero entiendo que a los amigos se les dice la verdad.

Mucha salud para todos.

David

P.D. como oyente desde el extranjero ha sido un infierno seguiros, VPN, publicidad de video cuando entraba, tenía que resetear la app continuamente, sincronización.... A nivel técnico estaría bien que pudiese haber una opción para tener más buffer y tener una transmisión más estable, a veces te mueves por casa y la wifi falla...