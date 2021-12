Críticas (Semana del 2 al 9 de diciembre)

Buenas noches.

Enhorabuena por las retrasmisiones de la Champions, pero ya me gustaría que tuviesen unos periodistas-comentaristas, como tienen cuando retrasmiten un partido del Atlético de Madrid, para el Real Madrid, ya que el Sr. Antonio Ruiz parecía un forofo desatado con los goles del Atlético y en cambio con lo que tienen en la retrasmisión del Real Madrid, parece que están buscando siempre poner pegas, el sr. Miguelito como le llaman uds. y Manolo Lama.

A ver si ponen gente igual que tienen con el Barça, Sevilla… que retrasmiten los partidos como auténticos forofos y nunca ven pegas al juego del equipo. Y sino fíjense, que me imagino lo harán.m Lo de Antonio Ruiz hoy es impresentable para un comentarista de la Cadena COPE de plantilla, porque si es un Poli u otro, pues vale, pero por favor a un empleado, se les ve el plumero.

Un saludo

Buenas noches, apreciadísimo señor Lama.

El Atlético se ha clasificado para octavos de final. Lo de ustedes, los locutores y cronistas deportivos de la Cadena COPE, es muy curioso. El Atlético no existe salvo que pierda. En esos casos, en cambio, es primera plana. Es decir, no es importante salvo que pierda. Están locos por que Simeone se vaya. ¡Pues ha ganado, señor mío! Siga, siga hablando de Vini y de Kilian. Todavía me acuerdo de la eliminatoria del Real Madrid con el Chelsea, el año pasado. Para usted, el Real Madrid se iba a clasificar. Pronóstico suyo el día del partido de vuelta. Aparte de forofismo, ignorancia. Ignorancia porque no sabía nada del Chelsea, que no era manco.

¡Un saludo y cuídese la voz!