Críticas (Semana del 11 al 18 de agosto de 2021)

Buenas tardes, Paco González.

Ayer la U.D. Las Palmas, jugo el primer partido de la temporada en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en el Estadio de Gran Canaria. Paco González, cada vez que da entrada al partido que aquí se estaba jugando lo hacía con "vámonos a Las Palmas".

Vamos a aclarar algunas cosas el estadio de Gran Canaria, está en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es capital de la isla de Gran Canaria y a su vez en la capital de la provincia de Las Palmas.

Cada vez que decimos vamos a Las Palmas, estamos cometiendo un grave error geográfico, porque no ubicamos correctamente dónde se está jugando el encuentro y me explico: Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura o La Graciosa. Lo correcto sería "vámonos a Las Palmas de Gran Canaria", que es la ciudad en donde se está jugando el partido o también "vámonos a Gran Canaria".

Por poner un ejemplo, cuando juega el Tenerife, decimos "vámonos a Tenerife" y no decimos "vámonos a Santa Cruz de Tenerife", que aparte de la ciudad, también se llama la provincia. Espero que esto lo traslade a todos los componentes del equipo de Deportes de COPE, incluido Juan M. Castaño, qué utiliza mucho Las Palmas.

Por poner otro ejemplo, es como dar entrada al partido que se juega en Getafe, diciendo "vámonos a Madrid". Sólo para que sean diferentes a los demás y nombren a las cosas de mi isla Gran Canaria, correctamente.

Un saludo

Carlos Mayor

Lo siento, pero bajo mi punto de vista el comentario de Pepe, con todos los respetos, sobra. Supongo que la audiencia de los Deportes COPE es transversal y esas coletillas de carácter político deberían sobrar en el programa. El alcalde de Vigo tiene el respaldo mayoritario de la población y por lo tanto merece un respeto democrático. No toda la audiencia de vuestro programa tiene la inclinación política de Pepe y para mantener la hegemonía de los programas deportivos de este país es necesario respetar a todo el mundo.

Con todo el cariño, un saludo cordial.

Buenas tardes,

En primer lugar quiero comentar que soy seguidor vuestro desde que tenía 10 años, y tengo 44.

Escribo en relación, no solo a la polémica creada recientemente entre Juanma e Ibai, sino también a los numerosos comentarios que he escuchado en los últimos meses en los que varios periodistas tildan las entrevistas de Ibai y otros streamers de "no periodismo". El periodismo es "una actividad cuyo fin es recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar hechos del pasado, presente y futuro", por lo que una entrevista entre Ibai Llanos y un futbolista puede ser considerada periodismo.

Estudiar la carrera no te hace periodista. La curiosidad, la necesidad de contar lo que pasa, la habilidad de hacerlo locuazmente, la integridad y la independencia, sí te hacen periodista. Pensad en cuantos compañeros vuestros de otros medios no cumplen con esos valores, pero claro, por corporativismo ni una mala palabra hacia ellos. Dejad a los streamers hacer lo suyo y vosotros a lo vuestro, que solo oigo buenas palabras de ellos hacia ustedes y de todo de ustedes hacia ellos.

Aprovecho también para deciros que la politización de vuestros contenidos por parte de Guasch (al que adoro), Víctor Fernández, etcétera, está comenzando a resultarme bastante molesta.

Un saludo y gracias por tantos años de información y risas.