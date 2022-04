Críticas (Semana del 7 al 14 de abril)

Buenos días,

Os llevo escuchando casi 30 años, sois parte de la familia. Os he ido a ver en directo en varias ocasiones y esucho todos los programas enteros en podcast cuando no puedo hacerlo en directo. Creo que nunca hasta ahora os había enviado un mensaje de crítica porque me encanta lo que hacéis y sobre todo cómo lo hacéis.

Sin embargo, creo que de un tiempo a esta parte se está convirtiendo en cada vez más difícil escuchar las tertulias o programas donde participa Emilio Pérez de Rozas. No tengo nada en contra de él (de hecho, soy seguidor del Barcelona), pero creo que las tertulias o debates se convierten en algo insufrible cuando él participa.

Debéis pensar que, como oyentes, no es agradable escuchar a alguien que constantemente grita, se altera y rompe el ritmo de la charla para tratar de hablar. Constantes interrupciones, y sobre todo tonos de enfado, no son agradables cuando se trata simplemente de debatir y escuchar opiniones de los demás.

Creo que es un excelente periodista para el “medio escrito” pero no para la radio. Como digo, jamás os había mandado un mensaje de crítica pero lo hago porque como oyente de tantas décadas me siento en la obligación de expresaros mi opinión y mi malestar.

No voy a dejar de escuchar por esto la radio, faltaría más. Pero me gustaría que vosotros reflexionárais y os pusiérais también en la posición del oyente que os sigue y trata de divertirse pasando un rato bueno.

Muchas gracias y un abrazo para toda la familia de Deportes Cope,

Saludos.

Carlos P. González.