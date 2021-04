Críticas (Semana del 23 al 30 de abril)

Llevo 30 años escuchándoos, sois parte de mi familia, mis hijas han crecido con vosotros/con nosotros, pero cada vez que Oliveros retransmite un partido del Barcelona parece que escucho Rac1, tvbarcelona, o alguna cadena del club. Durante los partidos es horrorosamente partidista, no comenta, no retransmite, opina continuamente y para oyentes imparciales es muy cargante. He sido, soy y seguiré siendo uno más de esta gran familia de más de un millón y medio de oyentes de la que me siento parte, pero por lo menos quisiera dejar mi manera de pensar sobre estas retransmisiones porque a habitualmente se hacen difíciles.

Hola.

Vaya por delante que soy un gran fan de Tomás Guasch, como no podía ser de otra manera. Me parece un crack, me encanta, me río muchísimo con él y aunque es demasiado exageradamente madridista en general me parto de risa con él.

Así que ahí va el comentario: lo de estos días está siendo insoportable. El lloriqueo constante para intentar presentar al Real Madrid como un equipo agraviado ante todos y respecto a todos es casi insultante. Y ya no porque le beneficien, que ni siquiera lo creo, pero si tampoco les perjudican, al menos podría haber una ligera moderación. Pero es que el discurso de "será en el siguiente partido, ya lo verás", está destinado a ganar en algún momento y a no perder nunca. Me da la sensación de que a la audiencia ‘chiringuitera’ le debe encantar, pero a los que nos consideramos moderados –o simplemente buscamos otro discurso– me suena a que nos toman por idiotas. En el caso de Tomás es peor porque es un tío que mola y es una persona que dispone de mucho tiempo en antena. ¿Dónde están representados los de Betis, Osasuna, Sevilla, Barcelona, Granada o Eibar que tienen los mismos motivos para la queja que el Real Madrid –o sea ninguno–?

Analizar el tema poniendo el acento en ese punto me ha parecido relevante esta semana porque se venía de donde se venía; no recular cuando ha sido evidente que no ha pasado nada y que la UEFA ha demostrado bastante más clase que todos los que han levantado sospechas contra ella, me parece de forofo. Convertirlo en un discurso permanente creo que degrada al periodista y a la audiencia que lo sigue. Y creo que en general todos, y en especial Tomás, es muchísimo más que eso.

Un abrazo, sois los mejores.