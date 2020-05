Críticas (Semana del 23 al 30 de abril)

Buenos días Paco y gente de Tiempo de Juego:

He dudado mucho si debía escribir este correo, pero siento que sois parte de mi familia desde hace muchísimos años, no sé cuántos, pero más de la mitad de mi vida (tengo 37 años). He crecido escuchando TDJ todos los fines de semana y disfrutando con vosotros. Solo soy un enfermero, nada más y nada menos, al que le encanta el deporte, el fútbol en particular y el Real Madrid.

Y una de las cosas que más me gusta de vosotros es que los comentaristas del Real Madrid critican al Madrid cuando no lo hace bien, al Barcelona lo critican también sus comentaristas y así con todos los equipos. La crítica constructiva es necesaria para mejorar y crecer. Y ahora viene el tema por el que os escribo:

Desde hace un tiempo vengo escuchando desde vuestro programa muchas críticas hacia los políticos de izquierdas. La verdad es que yo no me considero de ningún partido político, simplemente tengo unas ideas en la vida como son la igualdad, el sentido común, la diversidad… Soy crítico conmigo mismo para intentar crecer.

Pero en vuestro programa (y lo escucho mucho) últimamente solo veo críticas a la izquierda. Tomás Guasch, por ejemplo, era mi ídolo. Disfrutaba con sus comentarios, con sus ideas locas, pero solo le veo criticar al ‘coletas’. No dice nada de Abascal, por ejemplo, que supongo que alguna vez en la vida se equivocará. A los de Tomás se la añaden los comentarios de Víctor Fernández, Jorge Bustos, Gato... y me duele de verdad ver solo críticas hacia un lado porque cuando solo criticas a los otros es imposible que tú tengas razón.

A ti Paco, tengo que reconocer que no te he oído ningún comentario dañino. Así eres tú, lo cual te honra, tendrás tus ideas, como todos, pero no las expones solo en una dirección. Como tú hay muchos en tu equipo, la GRAN MAYORÍA, y por eso voy a seguir con vosotros, pero creo que no os hace bien el que se identifique a periodistas o comentaristas deportivos con una ideología política extremista, ni de un lado ni de otro, solo faltaba.

Cada día he ido sumando mi necesidad de decírtelo Paco. No hagáis que la inmensa mayoría de los que os seguimos desde siempre tengamos la necesidad de expresar estos sentimientos, que duelen, porque yo disfrutaba cada momento con vosotros. Cuando hablan los expertos y los no expertos, de FÚTBOL, de DEPORTE, de los cambios de Zidane o lo amarrategui que es el CHOLO, solo eso Paco, solo FÚTBOL, nada mas y nada menos.

Me encantaría poder tener una conversación contigo, significaría que toda esta pandemia toca a su fin. Como enfermero puedo deciros que en mi hospital la situación está controlada, aunque cada día hay que lamentar fallecimientos. Tenemos las UCIS al 50% por lo que estamos en buen camino y necesitamos que cada uno siga haciendo su trabajo, el que le corresponda, pero sumando. Luego cada 4 años, en las urnas, que cada cual exponga quién nos debe gobernar, ese es el momento y el lugar de expresar nuestra conformidad o discrepancia...

Y finalizo. Os mando un saludo. Seguro que juntos podemos.

Mensaje de un enfermero, nada mas y nada menos…

Hola, hola.

Me llamo Pablo. Soy oyente vuestro desde hará unos 20 años y tengo 34. Siempre fui un loco del deporte y de la radio. Crecí escuchando primero a José María García de niño, mientras pasaba las tardes de los domingos con un folio donde pintaba las camisetas de todos los equipos de fútbol que jugaban ese día e iba anotando los goles, las tarjetas y todas las cosas que iban pasando. Digamos que era una versión un poquito menos sofisticada de Pedrito Martín hoy en día.

Después, en la adolescencia, me fui cansando del estilo de García y me pasé a la SER, donde os conocí a vosotros. Erais algo completamente distinto, más fresco, más informal, más coral y sobre todo, mucho más divertido. Como digo, hace muchos años que os sigo y sois ya parte de mi familia. Además, desde hace 10 años vivo en Dinamarca, después de irme de Erasmus en 2010. La llegada de los podcasts para mí fue una bendición. Os escucho prácticamente todos los días, yendo y volviendo del trabajo, haciendo cosas por casa, yendo a la compra, etc. No sabéis la compañía que me hacéis y lo que me acercáis a mi país pese a la distancia.

En 2010, cuando ocurrió todo el problema con la SER, estuve en vilo, como la gran mayoría de oyentes, por saber qué ibais a hacer, ya que no podía concebir los fines de semana sin vuestra compañía. Por eso no dudé ni un segundo en seguiros a la COPE, emisora la cual tenía vetada ya que no comparto su línea editorial, pero en ningún caso me planteé que eso fuese un problema.

En este sentido, desde el cariño y la admiración que os tengo, quisiera expresar mi preocupación sobre la deriva que, en mi opinión, estáis tomando últimamente, fundamentalmente a partir de que se pararan las competiciones deportivas. Vaya por delante mi defensa total del derecho a la libertad de expresión y que cada uno es libre de expresar en antena lo que piense. Sin embargo, creo que estáis introduciendo un sesgo político muy marcado en la gran mayoría de vuestros programas.

El tipo de entrevistas, de entrevistados, los contertulios (por ejemplo me encantaba el programa de los viernes de Joseba, y ahora el Oasis de Libertad es ofensivo de escuchar para alguien que se declare progresista). En definitiva, no me quiero enrollar demasiado con la crítica, pero sí quería expresar mi descontento con este tema.

Dicho esto, quiero agradecer a todo el equipo de Tiempo de Juego que se siga haciendo el programa durante el confinamiento, pues seguís entreteniendo, informando y acompañando.

La verdad es que espero que todo vuelva a la normalidad lo antes posible, primero evidentemente por la salud y para que el país vuelva a recuperar el ritmo productivo, pero también para que vuelva el deporte y para volver a escucharos en la versión en la que más me gustáis, ya que para escuchar tertulias políticas ya existen otros espacios.

Un saludo muy afectuoso de un oyente de siempre.

Pablo

Estimado Paco.

O quizá, debería haber dicho, estimado amigo. Pues, hasta donde yo recuerdo, siempre has estado presente en mi vida; mientras estudiaba para los exámenes del colegio e instituto, en la universidad, en el coche cuando viajaba, cuando vivía en países lejanos o en mis comienzos en el trabajo, cuando tuve a mi hijo y aún hoy, en casa, siempre con la radio de fondo. Es increíble el cariño que se le llega a coger a alguien solo a través de las ondas; a ti, a Pepe, a Manolo... Gracias por todo esto.

Siempre me dije que contigo al fin del mundo; en la SER, en la COPE, o la RTL alemana, si hiciese falta, allá donde fueses. Pero es hora de dejaros (no te preocupes, solo es un oyente menos en vuestro EGM, no lo notaréis). ¿Y por qué? Por la deriva política que ha tomado tu programa desde que estalló la crisis del coronavirus. Desde entonces, son continuas las criticas -veladas, sugeridas, indirectas o directas- partidistas y demagogas. ¿Es este el precio por la reciente renovación? ¿Por sentarse en la misma mesa que Herrera, Expósito y compañía? Sí se entra a criticar hay que ser objetivo; desde los fallos del actual gobierno -que hay muchos-, hasta la precaria situación de la sanidad en ciertas CCAA, cuyo precio estamos también pagando ahora. Pasando porque ningún político, del color que sea, mostró interés alguno en el coronavirus hasta bien entrado el mes de marzo, por ejemplo. Y aún así, pienso que el deporte nunca se debe mezclar con la política, ¡por eso os escuchamos! Tú sabes esto mejor que nadie.

Dudo que leas este email, pero era justo que un amigo -si me permites- le diga a otro lo que piensa y siente.

Adios, Paco. Mucha suerte con todo, de verdad.

Raúl Martín

Estimado Paco González.

Mi carta es para decirte que estoy totalmente en contra del programa que haces los fines de semana. Desde que se suspendió el fútbol y empezó el tema del coronavirus, y me explico, todas las emisoras de radio y de televisión no paran con este tema. Nos tienen atosigados con un exceso de desinformación y noticias que uno ya no sabe por dónde salir. Para las noticias ya está el desinformador número uno Fernando Simón. Entonces sí tú haces un programa que mas o menos habla de lo mismo con el epidemiólogo de guardia de cada emisora, das dos noticias de fútbol y cuatro del coronavirus…

Esperando que no te tomes a mal mi crítica sobre el programa, por lo demás hacéis un programa perfecto los días de fútbol. Sois los mejores y seguiré escuchándoos.

Un saludo de José Antonio desde Gijón.