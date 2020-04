Críticas (Semana del 16 al 23 de abril)

Buenos días.

Me gustaría mostrar mi opinión respecto al tertuliano Jorge Bustos. Soy oyente vuestro desde hace más de 15 años, en los que han pasado gran cantidad de tertulianos, periodistas, etc... por vuestro programa y nunca he estado en contra de la participación de un tertuliano como con Jorge Bustos.

Me parece que un periodista POLÍTICO, que en redes sociales falta el respeto no sólo a políticos si no a todas las personas que no pensamos como él, muchos de ellos oyentes vuestros, no debería estar en una tertulia DEPORTIVA. Como muestra podéis ver un tweet de hoy en el que se ríe del ministro Marlaska por su orientación sexual, no por su gestión política.

Esta persona que simplemente incita al odio con sus tweets no sé que pinta en un programa tan sano como El Tertulión. Además, no aporta nada a la tertulia, se limita a un par de comentarios y ya está. Se nota que no forma parte del rollo que lleváis toda la familia de Tiempo de Juego.

Mira que tenéis tertulianos de todas las orientaciones políticas, que han mostrado su opinión política en El Tertulión, pero siempre lo han hecho con respeto y siempre me ha gustado (es más, los tertulianos que más me gustan son los que son totalmente contrarios a mi equipo y mis ideas políticas). Pero cada vez que escucho a Jorge Bustos (por suerte habla poco) pienso en sus comentarios en Twitter y no entiendo que hace ahí y me produce ganas de apagar la radio.

Sé que esto es simplemente mi opinión personal, pero quizá si tenéis más opiniones cómo la mía os replantéis su presencia para la temporada que viene. Me sabe mal haberos escrito sólo para esta queja y no para todas las cosas buenas que tenéis. Me encantáis, me encanta vuestro rollo de grupo de amigos cada uno con sus cosas y siempre hacéis sentirme como si estuviese con mi grupo de amigos comentando cosas. Enhorabuena por todos estos años de un fiel seguidor.

Un saludo, Juanjo