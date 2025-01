Críticas (Semana del 9 al 16 de enero)

Buenas tardes.

No tenemos bastante los seguidores del Atlético de Madrid con oír hablar de Vinicius, Mbappe, Florentino y Ancelotti, que cuando hay información sobre nuestro equipo en vuestro programa, tenemos que escuchar a Antonio Ruiz siempre con lo mismo. Que si nerviositos, que si es candidato al título… Me cansa siempre lo mismo. Sufre un síndrome de Estocolmo con el Atleti o mas bien con el Cholo que no lleva a ningún sitio. ¿Sería posible escuchar información de nuestro equipo mas seria o real?

Gracias

Saludos. C.Álvarez