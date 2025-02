Críticas (Semana del 30 de enero al 6 de febrero)

Soy Limón de la 1a epoca y tuve mi primera cuenta de Facebook con ese nombre para apoyar a "mi" Paco y por ende a todo el equipo... me cambié de la SER a la... Eh Eh Eh COPE (que diria il nostro Pepe) desde entonces soy seguidor vuestro 'Coperiano' y por ello escucho El Partidazo y esto es lo que me lleva a escribiros con la secreta esperanza de que Paco lo lea...

Anoche escuché El Partidazo y ya sé que esto es Tiempo de Juego, pero tengo que decírselo a alguien de la "familia". Anoche sentí bochorno y verguenza (no es la primera vez) por el comportamiento de Isaac Fouto.

No he oído nunca semejante comportamiento alocado en alguien de vuestro/nuestro equipo. Ya hace tiempo que respetamos las faltas de respeto, las salidas de tono chulescas de Fouto en su extran̈a y obsesiva defensa del colectivo arbitral, pero anoche después de llamarle 'lameculos', trompetero y mentiroso y amenazarle histérico con una demanda judicial a Siro López por un comentario de este (que tenía el recorrido de una simple petición de aclaración personal) fue el colmo del paroxismo y degradación radiofónica.

Yo soy Limón y moriré siéndolo porque sois gente que merece la pena... Paco es mi ídolo y Pepe y Lama y Hevia and cia mi familia... Pero lo de noche llegó a lo máximo que se puede soportar. No es vuestro/estilo y a Juanma por permitirlo se le están escapando oyentes (hace poco le oí que no sabía porque había bajado su audiencia... pues ahi tiene la explicación)

Yo estoy cabreado también con Juanma por lo que ha hecho con nuestro Tomas Guash y con Emilio Pérez de Rozas. Si esta botella con mensaje que lanzo en la playa de Tiempo de Juego llegara a los ojos de Paco sería feliz... si fuera así me lo confirmáis por aquí.

Gracias al que se tome interés por leer este rollo. A fin de cuentas es el primero que os mando con mi (subjetiva) queja desde que me afilié a los Limones... hace ya año Bratzo !!!🍋

------------------------------------------------------------------------

Hola buenas tardes.

Estaba escuchando El Partidazo de anoche ahora en el podcast. Quería lanzar y pedir que a Fouto le tienen que controlar y ponerle límites. Soy un oyente neutral, pero es que da igual con quién tenga el debate Fouto. No deja hablar, pisa todo el rato y corta a la persona o personas con las que debate y no da facilidad para intercambiar opinión e información.

Cuando otro periodista da una información, como sea contraria a la de Fouto, este siempre está equivocado y la información que maneja Fouto es la verdadera siempre, y a mí esto me empieza a cansar (y por lo que leo en otras rrss, mucha gente tiene el mismo sentimiento) tanto que la mitad de las veces empiezo a poner X2 el debate donde él intervine porque de verdad, es tedioso. Me despido sin no antes lanzar esta crítica constructiva. Por favor cuando leáis mensajes decir el número, que a mí me ha costado encontrarlo en internet ya que somos muchos los que diferenciamos mucho los programas de TJ y El Partidazo (y su equipo en la sombra) (en Instagram podéis fijar en la bio el número de Whatsapp)

Muchas gracias por su atención y de verdad lo digo como crítica constructiva, no con ánimo de ofender a nadie. Un saludo equipazo!

---------------------------------------------------------------------------

Gracias a Paco por decirnos en qué tenemos que fijarnos si el Madrid habla de árbitros... Digo yo que podremos pensar acerca de la legitimidad del Madrid para hablar de los árbitros. Señalan (la luna...?), pero tienen sangre en el dedo. ¿No podemos fijarnos en la sangre del dedo? Y gracias a Poli por llamarnos a todos los oyentes que vemos la sangre en el dedo "Estúpidos, necios, cretinos, y bobo" Gracias. Lección de democracia y de humildad y respeto, respectivamente, las de Paco y Poli

¿Os paga el Real Madrid? ¿O es que tenéis miedo a su influencia, como la RFEF y los árbitros? Que lo que dice el Madrid es FALSO. Que hay decenas de jugadas polémicas, muchas más a favor del Real Madrid que hacia ningun otro equipo. Por ejemplo 10-0 en penaltis. Le han sostenido en los partidos donde parecia que perdia puntos. Y tienen la sinvergüenza de hacer esto. Solo por seguir presionando. Todos los no-madridistas estamos indignados por esta injusticia y falsedad. Han sancionado al árbitro que señala el Madrid por una jugada (en la jornada 22 se quejan por primera vez!!) cuando no han sancionado a otros con actuaciones mucho peores 4/5 errores, como por ejemplo Gil Manzano. (Analicen sus estadisticas con Barca y Madrid, y eso si deberia acarrear tomar acciones). Un poco de por favor! Decid la verdad!

Poli, los necios y bobos sois vosotros que os pensáis que podéis engañar a todos los demás, o estáis muy equivocados y os han lavado el cerebro. Analizar las estadísticas arbitrales. El Madrid es el que más tiene que callar! Sinvergüenzas