Críticas (Semana del 20 al 27 de febrero)

Buenos días.

Antes que nada deciros que me alegráis los fines de semana y los días que hay Tiempo de Juego entre semana. Formáis un gran equipo y aunque os cueste creerlo, para muchos de los que os llevamos escuchando mucho tiempo, más de 20 años en mi caso, con mudanza de emisora incluida, despedidas dolorosas, bienvenidas a nuevos periodistas y colaboradores… os sentimos prácticamente como de la familia. Hacéis un gran trabajo.

Si me permitís una crítica, desde hace algún tiempo hasta ahora, en Tiempo de Juego un poco, pero en El Partidazo, sobre todo, ha ido subiendo paulatinamente la tensión y el mal ambiente. Tal vez vosotros, desde dentro, no lo habéis notado, pero creedme que para el oyente si que es más que perceptible. No dudo que vosotros luego, a pesar de los enganchones y discusiones subidas de tono incluso con algún insulto y amenazas, hablaréis, os llevaréis bien y todo se queda ahí sin más importancia; pero para nosotros muchas veces la cosa se queda en ese mal rato y ese 'mal sabor de boca' que hacen que no apetezca seguir escuchando la radio.

Está bien mostrar diferentes puntos de vista y de opinión, defender unos colores, discutir con respeto... pero en el momento en el que se traspasa la línea del respeto hacia otra persona, deja de parecer un programa deportivo y se parece más a una pelea de ultras de equipos rivales.

El hecho de que muchos colaboradores se jacten o alardeen incluso de ser 'anti' algún equipo o jugador en concreto tampoco ayuda, el forofismo, los ataques y la defensa a ultranza de cualquier cosa solo por ser de un equipo u otro no aporta mucho.

En el deporte te encuentras con rivales. Los enemigos, por desgracia, son propios de las guerras. Parece una tontería, pero es la sensación que da muchas veces, que más de uno no sabe distinguir la diferencia cuando se pone delante del micrófono.

Esto que os comento no es cosa de un hecho aislado, sino que son situaciones que se van dando cada vez con más frecuencia y las estáis normalizando. Por favor, dadle una vuelta de cabeza y reflexionad un poco.

Disculpad el ladrillito... Un abrazo enorme a todos, Jorge.