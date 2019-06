Críticas y mini críticas (Del 30 de mayo al 6 de junio)

Muy buenas tardes señor Paco González.

Le escribo esta carta en relación a la lamentable, partidaria, sectaria y patética intervención del Señor Manolo Lama del pasado lunes 27 de mayo en El Partidazo de COPE en defensa o favor de Sergio Ramos.

El Sr. Manolo Lama nos relató todas las bondades y hazañas de ‘El Camero’ en el Madrid y le proclamó el ‘mártir’ de Florentino Pérez, alegando que el jugador estaba sufriendo mucho en el Madrid donde se sentía maltratado, mal pagado y estaba harto de que el presidente y junta directiva hablaran mal de él a sus espaldas. Además, acusaba al Sr. Florentino Pérez de falsear el sueldo del jugador Gareth Bale para que Sergio Ramos no se enfadase. Una información que no puede demostrar, que pretende convertir en verdad y que lleva repitiendo desde hace tiempo, algo bastante grave y que podría tener consecuencias legales para el que filtra esa información.

Le pido tanto al señor Manolo Lama como al entorno de Sergio Ramos, que no nos trate de estúpidos a los aficionados del Real Madrid y que deje de vender la milonga del jugador maltratado por el club y que se siente mal, cuando es uno de los jugadores más consentidos de la plantilla, el mejor tratado de todos y el mejor pagado. Díganle a Manolo Lama que recordamos perfectamente el modus operandi utilizado en la renovación de 2015, las filtraciones a la prensa por el entorno de Ramos, el pulso al presidente y las ofertas falsas que nunca llegaron al Real Madrid y como vuelve a repetirla este año, que no se nos ha olvidado por muchas Champions que haya levantado.

Si se quiere marchar que salga a dar la cara, lo diga públicamente como hizo Cristiano Ronaldo y que traiga ofertas al club, que el club le facilitara la salida, pero creo que todos sabemos que lo busca es más dinero y una nueva renovación, bastante inoportuna, por cierto, después de la temporada tan lamentable que ha hecho el club. Toda la información que ha contado Manolo Lama es tan falsa como el amor que dice tener Sergio Ramos por el Real Madrid porque una persona que se siente mal tratada por el club y el presidente lo último que haría sería aceptar más dinero y querría salir huyendo de él para olvidarse de esos “problemas tan graves que le hacen estar harto” y que el dinero no arreglarían.

Por último, me gustaría hacerles una última apreciación dejando de lado el tema Ramos sobre la trama de la red de amaños “OIKOS”. Algunos contertulios del programa y medios de la capital están utilizando el nombre del Real Madrid cuando nombran a los jugadores implicados refiriéndose a ellos como exjugadores del Real Madrid, cuando dichos jugadores, como todos sabemos, llevan fuera de la disciplina madridista más de una década y han desarrollado sus carreras deportivas en diferentes equipos que no tienen nada que ver con el Real Madrid y que nadie casualmente nombra en dichas noticias. Me parece lamentable que utilicen y relacionen el nombre del Real Madrid con esta noticia y manchen su imagen con tal de conseguir algunos lectores y oyentes ciertos periodistas, es de ser malas personas y malintencionados como poco.

Un saludo.





Buenas tardes.

Les envío este correo para pedirles, si es posible, que utilicen un lenguaje menos bélico. Constantemente utilizan expresiones como "ese equipo no va a salir vivo", “pelea", "batalla", "se pegan"...

Muchas gracias, Atentamente.

Martín Porres





Hola a todos, este mensaje es fundamentalmente para Maldini y Dobarro, que son quienes más abusan del término.

En muchas ocasiones os referís con la palabra "diferencial" a un jugador "que marca las diferencias"; la palabra que estáis buscando es "diferenciador", no diferencial. Algo diferencial es matemáticamente muy pequeño y está relacionado con un instante y el cálculo infinitesimal. Intentad sed más rigurosos, os lo dice un profe de Mates.

Enhorabuena a todo el equipo por el trabajo que hacéis.