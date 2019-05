Críticas y mini críticas (Del 23 al 30 de mayo)

Buenas. Han puesto nota de curso a jugadores, entrenador y presidente de algunos equipos.

Como oyente, yo también tengo mi nota de curso para Tiempo de Juego. Un 9. ¿Por qué no un 10?

Pues porque este año se ha convertido en “Tiempo de Casas de Apuestas” y me cansa. Ya las había otras temporadas, pero este año ha sido insufrible: que si SSSSSSSportium, que si Aconcagua póker, que si nada más empezar la primera y la segunda parte Fóutiiiiiiiiiii!!! (no puedo con este anuncio en concreto, tengo que cambiar de emisora unos segundos), que si los que apuestan donde apuestan desde 1900…

¿No podrían introducir algún criterio en la selección de anunciantes? ¿ No sería más bonito volver al caramelos Pictolín, ay Pictolíiiin!!!? ¿O al Ruavieja después de la comida? ¿O al partido que es un partidazo si lo disfrutas con El Piponazo? ¿O a más anunciantes de productos fabricados en España? ¿Cómo? ¿Qué no hay otras empresas que quieran anunciarse en el programa más escuchado de la radio?

Yo no digo vetar, pero, hombre, con una casa de apuestas que pagara una exclusividad, ya no se anunciaría ninguna otra. (Si se puede legalmente, que no lo sé).

Ya lo sabe, Don Pepe Domingo: ¡anuncie con responsabilidad!

Gracias y saludos.

Joaquín.

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).





Buenas noches.

Desde el respeto, una sugerencia: Juanma prácticamente nunca saluda a los oyentes de Radio Marca. Creo yo que sí tenéis un acuerdo con ellos, lo menos es que saludéis a su gente en el momento que irrumpís en su sintonía.Perdón por meterme en lo vuestro.

Un saludo.





¿Podríais explicar por qué tenéis una aplicación que es tan sumamente malísima? Cada vez que le das al pause o lo tienes conectado al bluetooth del coche y te entra una llamada directamente se quita el podcast que estás escuchando o salta la emisora principal y se superponen. Esto pasa desde siempre. Por poner un ejemplo si escuchas un podcast en la aplicación de Onda Cero nunca se corta, incluso puedes desconectar el móvil del bluetooth y cuando lo vuelves a conectar empieza desde donde lo dejaste. ¿Es tan difícil hacer una aplicación decente?