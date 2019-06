Críticas y mini críticas (Del 6 al 13 de junio)

Respetando y queriendo a Lama, como no puede ser de otra manera, hay que decir que los deportes de las 15:00 son de una calidad extraordinaria y los de las 20:30 algo similar a Telecinco o El Chiringuito.





El fútbol español está enfermo de muerte desde hace unos años, por supuesto es mi opinión (lo sé y así lo expreso). Ni presidente de Federación, ni presidente de Territorial, ni nadie que cobre un buen sueldo de este circo, hará nunca nada, ya les va bien como está; por supuesto mucho menos la división que maneja lo relacionado con el arbitraje (pura mafia), sólo los periodistas deportivos, como vosotros podéis intentar, al menos, que esto no acabe con vuestro medio de vida y/o vocación profesional.

He visto un reportaje cuando he llegado a mi casa del partido de ascenso a Segunda, Cartagena-Castilla, no me lo puedo creer, aún me estoy frotando los ojos. Yo dejaré de ver y escuchar fútbol, no pasa nada, hay mucha audiencia y mucho ‘fanatismo’ interesado, no se me echará en falta. Pero si vosotros que vivís de esto, seguís haciendo la vista gorda os quedareis sin trabajo, sino al tiempo.

Un saludo