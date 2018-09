Críticas (Del 13 de septiembre al 20 de septiembre)

Estimados amigos de Tiempo de Juego:

Os escribía para recordaros que si ya no dais los partidos de los viernes y de los lunes en antena, ya no os dejáis un partidillo por ahí suelto, sino que os dejáis, como es el caso en esta jornada, el 30% de la Liga sin retransmitirla por la FM.

Puedo entender que la cadena no os conceda todas las horas que vosotros necesitéis, y lo retransmitáis por la aplicación de Tiempo de Juego. Lo que ya no me entra en la cabeza es cómo en el tramo horario de las 23:30 del viernes 31 de agosto, en el cual estaban en juego dos partidos de la Liga (lo cual es un hecho ya extraño) sin ningún marcador decidido, en vez de priorizar el directo de la Liga, comienza el programa de El Partidazo práctimente con un audio de Florentino Pérez sobre los fichajes del Real Madrid haciendo apenas dos conexiones con el partido de Villarreal y tres con el de Eibar (porque hubo gol claro).

Ante estos hechos, ESTOY HARTO de la obsesión que tenéis (vosotros y los medios en general) con el Real Madrid y con el F.C. Barcelona. Comprendo que estos clubes requieran más minutos en los medios, pero os puedo asegurar que vuestra obsesión con estos clubes desespera al aficionado neutral y ya fue el colmo que pasarais de los partidos en directo de la Liga española para poneros a dar un comunicado del presidente del Real Madrid, aprovechando para hablar de Cristiano y los gestos de su representante, (eso no podía falta claro) y otras noticias como la lista de convocados de la selección española, que si bien tiene importancia, se podrían haber emitido al término de los dos partidos que se estaban disputando. Así que por favor, sed más justos, qué menos que retransmitir los partidos de los demás equipos y dadnos una tregua con el monotema del Madrid y el Barcelona.

Un saludo Jesús.