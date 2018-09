Críticas (Del 20 al 27 de septiembre)

Buenas noches,

Os escribo como oyente y como compañero de profesión. Llevo desde que tengo uso de razón escuchando vuestros programas, allí y aquí.

Sé que una de vuestras señas de identidad es la cercanía y muchas veces, para bien o para mal, parece un grupo de amigos contando fútbol.

Como medio de comunicación y como periodistas, narradores y comentaristas tenéis y tenemos todos los que trabajamos en esta profesión una responsabilidad.

Al otro lado del transistor, del podcast o del móvil hay chavalas y chavales jóvenes que os están o nos están escuchando y últimamente el lenguaje que habéis estado usando está muy por debajo de la gran calidad que atesorais haciendo radio.

La retransmisión del Athletic-Real Madrid me ha llevado a escribiros estas palabras. Sé que es el momento y las ganas de emoción y que, obviamente, era ironía... Pero repetir continuamente "paradas de mierda" no es lo más adecuado, creo.

Solo pido eso, cuidemos el maravilloso lenguaje que tenemos. Por los oyentes y por la profesión.

Saludos y un bratzo ;)

Buenas noches, me llamo Damaso Abad, y os escribo para deciros que aunque llevo toda la vida con vosotros (cuando era un crió ya escuchaba a Pepe Domingo en las matinales de los 40 principales).

He conocido a casi todos los directores que ha tenido el programa, pues siempre he sido uno apasionado de la radio y del futbol. Cuando os cambiateis yo también me fui con vosotros. Pero ha llagado un momento es que me saturais. Ya al final de temporada pasado deje de oíros porque no puedo con las retrasmisiones de Madrid, ni de Atlético de Madrid, es todo forofismo solo os falta Juanma Rodríguez y Tomás Roncero y a Peton y Antoñito, añadirle a Manolete.

Me gusta todo lo demás, las retransmisiones del viernes y lunes, la 1° hora me lo paso muy bien.

Yo os propondría que los comentarista, no lo hicieran con sus equipos para quitarles ese forofismo que hay en esos partidos, en los demás, en mi opinión no pasa ( Idiaquez el inalambrico de la Real, el otro día Oliveros lo puso en su sitio)este es una excepción.

Saludo y muchas gracias por todos los años que me lo he pasado tan bien escuchandoos

Damaso Abad Martin