Críticas (Del 16 al 23 de mayo)

Hola, tengo 38 años y os escucho desde que mi abuelo, ponía la radio en el patio mientras yo emulaba a Michael Jordan con un macetero que él me había colgado en la pared a metro y medio haciendo de canasta, y una pelota de tenis.

Os admiro muchísimo y nunca me ha dado la tentación de contactar con vosotros, tanto para echaros flores como para hacer alguna crítica de vuestra labor. Hasta hoy...

Hoy Pepe Domingo ha hecho una alegoría de la feria de Sevilla. Un acontecimiento que a mí siempre me ha parecido representativo de la España cañí y de las élites de los señores "sevillitas". Pero él ha sido capaz de describirla de un modo, que entiendo que para muchísima gente sea algo especial, bonito, y muy grande.

Sin embargo, justo después, sobre un evento cinematográfico histórico, que pone cierre a 22 películas, a 10 años, el comentario de Pepe Domingo ha sido... "Yo no veo eso".

Pepe, no sé qué tebeos leías de pequeño o si los leías, pero imagina que por fin, algún estudio, los pone en movimiento en la pantalla, mostrando el respeto y la fidelidad que esos personajes merecen. Supongo que lo disfrutarías, igual que lo estamos disfrutando millones de personas que… "vemos eso". En definitiva, esto me servirá para saber que puedo molestar, a la persona que me pregunte por la feria de Sevilla y le conteste..."yo no voy a eso".

Saludos y de verdad que sois parte de toda mi vida.





Esto que están contando de la inteligencia artificial es el mismo principio que os contó Tebas la última vez que fue a El Partidazo. Dijo que la utilizaban para poner el horario de los partidos para mejorar la audiencia y la asistencia. Entonces lo tomabais de cachondeo. Ahora os parece la bomba.





Hola!

Acabo de escuchar el comentario sobre la escuela que ha prohibido el fútbol y no he podido evitar escribir este comentario:

Soy aficionado al fútbol y a mis 33 años estoy acabando la carrera de magisterio, haciendo las prácticas en un colegio en Ibiza. Allí también está prohibido jugar al fútbol, solo al fútbol, se puede jugar al basket, handball o cualquier otro juego. La razón por la que está prohibido es por los conflictos que genera. Estoy totalmente de acuerdo, no aporta nada positivo dentro de la escuela y todos aquellos niños o niñas que habitualmente juegan al fútbol pueden hacerlo en cualquier sitio fuera de la escuela y de hecho la mayoría están juegan en algún club. Fútbol no les va a faltar por no jugar en la escuela.

Por otra parte, el comentario facilón de Paco diciendo que "estaba mucho mejor que estén pegados a una pantalla de móvil", habría que hacerle saber que los teléfonos móviles no están permitidos en prácticamente todos los colegios del país.

Los niños y las niñas de los colegios donde no se juega al fútbol estoy seguro que desarrollan habilidades sociales que aquellos que sí juegan no tienen oportunidad de hacerlo.

Me parece muy bien que no se les permita jugar al fútbol en el patio, así como tampoco comer chuches, cosa que también no está permitida en mi colegio.

Un saludo!