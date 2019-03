Críticas (Del 7 al 14 de marzo)

Buenos días.

Soy oyente vuestro y me parece muy bueno el trabajo que realizáis en las diferentes retransmisiones y programas deportivos, PERO lo que no entiendo es a los comentaristas como Poli Rincón y otros.

Estos sólo ven las diferentes acciones del juego como válidas, las de su equipo, se vuelven subjetivos compulsivos, no tienen criterio objetivo, que al fin y al cabo es lo que se pide de un comentarista deportivo. Cada vez que el equipo que sabemos que es el suyo juega, comentándolo da la razón siempre a uno de los equipos, la retransmisión pasa a ser predecible y sin sentido.

Enhorabuena al equipo completo. Perdonadme si he dicho algo ofensivo, que he tratado de que no, si es así, disculpas, pero creía que os lo tenía que decir.

Saludos.

Salvador, de Sevilla