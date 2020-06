Críticas (Del 18 al 25 de junio)

Soy un habitual de vuestro/nuestro programa.

El tono que se ha empleado esta noche es más propio de una taberna que de un programa de radio. Por favor, evitadlo, que bastante tenemos encima los españoles. Sedimentaos, haced poso.

Luis J. Alonso

Buenas noches.

En primer lugar deciros que soy oyente vuestro desde hace mucho tiempo y que soy aficionado del Real Madrid. Veo los partidos, pero siempre os escucho a vosotros. Hoy en el partido del Real Madrid contra la Real Sociedad me habéis recordado a programas que son más amarillos que otra cosa… Véase El Chiringuito. Y repito soy del Real Madrid.

Hacer referencia a ‘Ellos’ al dirigirse a la Real Sociedad me parece cuanto menos partidista. Además, escuchar a Poli Rincón a lo Tomas Roncero hace que cada día me entren más ganas de cambiar. Os escucho porque me parecéis distintos, pero noto que cada vez os parecéis más al resto. Manolo Lama debería ser un poco más imparcial sobre todo por respeto a los equipos que juegan contra el Real Madrid. Solo quería compartir mi opinión. No seáis un programa del montón, sed distintos, pero sed imparciales.

Un saludo.

Javi.

Perdón, que me entere. ¿A quién del Real Madrid le llamaron anoche para hablar del pisotón de Messi que debió ser roja? Esto de Freixa empieza a hartar y a indignar.

Hola. Soy oyente de siempre, pero me vais separando de vosotros. Me explico. Los señores Miró, Petón, Gato, Albelda, Freixa y ya el remate David Sánchez. Estos señores, en muchos casos, con vuestro total consentimiento y riendo las gracias de su antimadridismo, el cual yo respeto. Ellos no respetan a los muchos oyentes madridistas a los que ofenden a diario. Un saludo de un oyente al que estáis echando poco a poco.