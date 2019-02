Críticas (Del 7 al 14 de febrero)

Hola, buenas tardes.

Lo primero que quiero decir es que no sé si este email llegará a Paco González, que es a la persona a la que me gustaría que llegara. Soy un oyente que lleva escuchándoos desde hace muchos años. Nunca me han parecido mal los comentarios que hacen nadie que trabaja en deportes, pero ya me he cansado de escuchar al periodista Mauri Idiáquez.

Todo el mundo sabe que todos los periodistas tienen sus equipos preferidos, Paco el Oviedo y el Cádiz, Pepe, el Deportivo, Lama, el Madrid, Oli, el Barcelona, Antoñito, el Atlético de Madrid y así todos. Pero nunca les he oído decir cosas en contra de otros equipos ni alegrarse cuando el equipo que "odia" pierde.

Al periodista Mauri Idiáquez le he llegado a oír que se alegra cuando su equipo la Real Sociedad gana al Athletic, pero este señor ha ido más allá: ha dicho que él es de dos equipos, uno la Real y su segundo equipo es el equipo contra el que juegue el Athletic. Estoy escuchando el partido de Liga que han jugado, hoy día 2 de febrero, y no hace más que meterse con el Athletic por todo y Dani, que es el comentarista del Athletic, no entra en la provocación que no para de hacer Mauri.

Yo creo que hay más periodistas que pueden hacer el trabajo que hace este señor y que los comentarios no son nada oportunos. Ya hay bastantes problemas entre los equipos por compra venta de jugadores como para que los periodistas, cómo hace este señor, metan más leña.

Yo seguiré escuchando el programa Tiempo de Juego, que me gusta mucho y me hace mucha compañía entre semana, pero a partir de hoy los podcast de la Real Sociedad o los partidos que vea en la tele de este equipo no escucharé el programa. Siento llegar a mandar este email, pero ya no puedo más con este periodista.

Un saludo a todo el equipo de deportes de un fiel oyente.





Buenas tardes Paco.

Es bastante triste que cada vez que juega el Real Madrid, todo el mundo esté preocupado de cómo el Madrid puede solucionar el partido, comentaristas e invitados. ¿Y el equipo contrario?

Lo siento mucho, porque me gusta el programa. Un saludo