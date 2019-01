Críticas (Del 17 al 24 de enero)

Hola.

Hoy os escribo para alertaros de la reacción que está provocando Fouti en las tertulias de los domingos.

Como no tengo sus conocimientos, no discuto si tiene o no razón. Como todos a veces la tendrá y a veces no…, pero sí que desesperan sus formas, sus berridos y su actitud. Todas ellas le hacen perder toda la razón, no escucha, no argumenta, se enroca y de ahí no sale.

Es sólo una llamada de atención. Que se mire en el espejo de Pedrito. Ni de lejos le verás esa agresividad y formas. Y mira que...

Por lo demás, feliz año!! Ya hacemos más de 20 juntos... Sois los mejores. Fouti también, pero relax.

Se os quiere familia. No os hacéis idea la compañía que hacéis estos findes de invierno.

Saludos, Lara.