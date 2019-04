Críticas (Del 25 de abril al 2 de mayo)

Pedrito eres un plomo con el tema VAR. El VAR es justo y eso es lo más importante. Que es mejorable, pues claro. Mejorará. A ti, más que el tiempo que se pierde, lo que te jode es que cada vez que el VAR entra en juego, corrige decisiones trascendentales para el resultado de un partido y eso DEJA EN EVIDENCIA LO MALOS QUE SON LOS ARBITRO ESPAÑOLES. Deja de darnos la paliza. El VAR HA VENIDO PARA QUEDARSE y dar justicia al fútbol y a los equipos humildes (no sé si me entiendes...).





Buenas tardes. Estoy alucinado. Acabo de escuchar el partido Real Madrid- Athletic y la valoración del árbitro ha sido ¡¡¡¡ BIEN¡¡¡¡ y es que no me lo puedo creer. Es verdad que el árbitro no ha tenido nada que ver en el resultado y que el Athletic ha perdido justamente por sus fallos. Pero, también es verdad, que ha sacado 5 amarillas al Athletic y 1 al Madrid (era imposible no sacarla). Cuando el criterio arbitral es tan dispar para un equipo y otro (revisar por favor el partido) con entradas de jugadores del Madrid con las que si hubiera seguido el mismo criterio que con el Athletic hubieran sido muchas amarillas. Estoy convencido de dos cosas, si hoy Lucas Vázquez juega en el Valladolid le hubieran expulsado y si el computo de tarjetas del Athletic- Real Madrid hubiera sido al revés estaríamos hablando de escándalo arbitral.

Para ser líder y numero 1 hay que ver todas las realidades y ser imparciales. Hoy solo habéis visto lo que os ha interesado y no habéis sido justos desde mi punto de vista. REPITO. El árbitro no ha tenido que ver en el resultado, pero cuando no es ecuánime hay que decirlo y valorarlo mal.

Un saludo

Txema Mardones





Seguiremos martilleando con la misma cantinela cuanto sea preciso (la misma estrategia que lleva empleando el que llaman ‘capitalismo moderno’ en los últimos 60-70 años): "Oyentes y/o escuchantes de Tiempo de Juego", eso es lo que debéis decir en antena, pues hay quienes sólo oirán Tiempo de Juego, habrá quienes sólo lo escuchen y habrá quienes lo oigan y escuchen. Otra posible opción: "Familia de Tiempo de Juego".