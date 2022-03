Buenas noches,

Lo primero de todo, decir que soy oyente vuestro desde que tengo uso de razón, y también aficionado del Real Madrid. Cómo hacia mi padre cuando era pequeño, a mis hijos le pongo la radio y ahora vemos los partidos con vosotros, siempre con vosotros. Pero hay algo que me gustaría deciros sin mayor intención que desahogarme y si es posible haceros ver qué aunque sea del Madrid el forofismo en el que estáis últimamente instaurados no es agradable. Intento que mis hijos sean objetivos y no sean ciegos, que sean críticos y sepan diferenciar cuando el real Madrid juega bien o mal pero siempre sin despreciar al rival.

La primera parte del real Madrid- Mallorca ha sido lamentable. Los comentarios del árbitro de Sanchís y poli dan vergüenza ajena. Aunque no lo penséis hay gente de otros equipos que no son del Madrid y creo que se merecen un poco de respeto.

Un saludo,

Javi

Hola.

Lamentablemente tengo la necesidad de dirigirme a vosotros por el tema que supongo será ya habitual recibir “felicitaciones”.

La semana pasada el Tertulión al poco rato de comenzar a oírlo tuve que pararlo porque ya comenzó el susodicho Fouto a gritar como un poseso y a ejercer su tono macarra y desagradable. Fin del programa para mí. Lo siento.

Esta semana habéis tenido el

Detalle de ponerlo al

Final, y fue entrar él y lo que era un programa gracioso con las cosas de Tomás, Siro, Miguel, las bromad de Juanma, cambió de pronto a un griterío sumamente desagradable y nefasto para alguien que quiere irse a dormir. De nuevo fin del programa en mi caso.

Con esto os quiero contar que soy oyente vuestro desde hace más de 30 años. Soy de los que hace una década os seguí a donde estáis ahora.

Soy consciente de que el inefable Fouto ya estaba ahí y tenéis que sobrellevarlo.

Pero en verdad os digo que a mí se me hace imposible seguir escuchando rl

Programa cuando aparece este caballero.

No sé cuál es su problema ni me interesa lo más mínimo. Lo que sí sé es que está haciendo que os escuche menos, de forma que si antes eran 3 podcast los que oía el domingo-lunes ahora son dos…uno o como sucedió la semana pasada apenas ninguno.

Hablándolo con amigos, la inmensa mayoría opina igual que yo. Para hablar de árbitros llega y sobra Pedrito y es conciso y riguroso. Sobra Fouto sin lugar a dudas. La clase de vuestro trabajo no puede acabar siendo un “chiringuito” por culpa

De este “periodista”.

Quiero irme a dormir escuchando una broma de Tomás o el “buenas noches familia “ de Miguel Rico y no los exabruptos del citado colaborador.

Un oyente que os sigue y aprecia.

Luis