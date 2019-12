Oigo frecuentemente la retransmisión que hacen de los partidos de fútbol, que son muy buenas y muy entretenidas, pero en las que cometen reiteradas faltas en el lenguaje que no expresan lo que realmente quieren decir ustedes. Estas faltas son:

1. No saber usar el GENTILICIO.

Cuando se refieren a un equipo dicen ‘sevillista’, ‘madridista’, ‘barcelonista’, etc., cuando deberían decir “sevillano”, “madrileño”, “barcelonés”… ya que son equipos de Sevilla, de Madrid, de Barcelona, etc.

Decir “sevillista”, “madridista”, etc. quiere decir que se es partidario del Sevilla, del Madrid… Y hay que tener en cuenta que se puede ser “sevillano y no sevillista”, “no sevillano y sevillista”, “sevillano y sevillista” y “No sevillano y No sevillista”.

2. El significado del verbo “CUERPEAR”

CUERPEAR significa todo lo contrario de lo que quieren decir ustedes. Significa “ Hurtar el cuerpo ” y no “golpear o chocar un cuerpo con otro” que es lo que ustedes quieren decir.

3. El significado del verbo “PERCUTIR”

Significa GOLPEAR, DISPARAR. Por eso el bombo, el tambor, el xilófono,… se llaman instrumentos de “percusión” porque se golpean. Ustedes utilizan este verbo con el significado de “cambiar de dirección”, “ir por la derecha, la izquierda o el centro” (percute por la derecha…)

Sus comentarios tienen una gran repercusión en todos los que les oyen, por lo que si utilizan mal el lenguaje están haciendo un flaco favor al idioma español. Todo esto se lo digo con espíritu constructivo, no como crítica sin más. Espero que en adelante corrijan estos términos que les indico con toda mi buena intención.

Gracias anticipadas por su comprensión con un cordial saludo y una Felices Navidades.

Luis Felipe Suárez-Olea Martínez