Hola, buenas noches.

Mi nombre es Rafa, oyente asiduo de radio, de todas las cadenas y todos los programas que puedo. Trabajo en coche así que son horas y horas de radio y cuando no, en casa con los podcast. En fin, voy a intentar darles mi opinión sin ofender. En el último EGM han salido muy bien colocados... pues aún podían estar más arriba, según lo que yo opino y lo que hablo con amigos.

No voy a desgranar uno a uno lo que pienso de cada componente de los deportes de COPE, pero si quería hacer saber mi opinión respecto a tres cosas que a mí no me gustan, y con la gente que hablo y comparto radio son de la misma opinión.

De un tiempo para acá están teniendo ustedes muchas faltas de respeto, tanto entre ustedes como con futbolistas, árbitros, jugadores… No puede ser, no se pueden valer de un micrófono para decir cosas como las que dicen el Sr. Lama, el Sr. Alcalá o el Sr. Fouto. Es increíble. Y recuerden que son referentes para gente joven y además generadores de opinión.

Otra cosa es los personajes que están adoptando y creyéndose algunos de los componentes (Sr. Dobarro, Sr. Ballester...). Están queriendo ser más protagonistas que el propio deporte y esto hace que las tertulias sean en ocasiones todo menos deporte (los viernes) y lo que es peor, que no narréis los partidos. Lo del Real Madrid-Espanyol del otro día fue insoportable, no creo que el Sr. Lama narrara más de 15 minutos. Los que trabajamos y no podemos ver el fútbol, en verdad, no nos enteramos del partido. Me atreveré a decir que a pesar de que Lama cada vez narra menos lo del otro día fue provocado en parte por lo bien que lo hizo el Sr. Martín mientras Lama estaba en Rumanía y esto le hizo redoblar esfuerzos en intentar ser el protagonista.

Y por último, cada vez dedicáis menos tiempo a otros deportes, en ocasiones no dais ni los resultados de baloncesto al inicio de El Partidazo pero tampoco al final. Sé que tendrán sus índices de oyentes por tramos (hoy en día con los podcast es fácil), pero hay que dedicarle más tiempo a entrevistar a gente de otros deportes.

Creo que son cosas que les harían superar aún más a Carrusel y El Larguero que en su afán de no perder oyentes lo único que están haciendo es hundirse cada vez más en las faltas de respeto y el Sálvame deportivo. Hacen ustedes muchas cosas bien por eso están ahí, pero no bajen los brazos porque hoy en día la gente tiene muchas opciones en Internet.

Un saludo.