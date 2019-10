Estoy cada vez más decepcionado con vosotros y con El Partidazo y estoy a punto de cambiarme de emisora después de toda la vida en vuestro dial. Estoy harto del jiji jaja en los partidos, estoy harto de que no narréis los partidos, estoy harto del antimadridismo galopante de Lama y del patetismo de que intente disimularlo con muy escaso éxito. Solo Guasch, Unquiano, Elias y Petón se salvan como comentaristas y Rubén Martin entre los que narran.

Pero lo más indignante es que os tomáis las noticias, hasta las más graves, a cachondeo. Lo de Fouto lo debéis de aguantar porque quizá pueda resultaros divertido que se pelee con Lama, aunque lo realmente grave de ese chico es que esté comprado por LaLiga con otro trabajo, imagino que muy bien remunerado, en la tele de Mediapro, cuyo dueño es uña y carne con el dueño de LaLiga. También es grave que trabaje allí una señora que se cabrea con la más mínima crítica al Getafe. Lo que mucha gente no sabrá es que esa señora es... hija del gerente del Getafe.

No hablaré de los masajes a Nadal, a Fernando Alonso, etcétera. Penosos. Todo muy alejado, en fin, de lo que muchos entendemos por periodismo libre y crítico. Muchos de vuestros redactores son exactamente lo contrario. No creo que lo riguroso y lo periodístico esté reñido con hacer programas divertidos y entretenidos para los oyentes. O para otros oyentes que a mí casi me habéis perdido.

Un saludo.