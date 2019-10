No sé si le llegará éste correo, aunque mantengo la esperanza. Les he oído durante años, en los partidos y por las noches.

Siento decirles que me he pasado a otra emisora, (en los partidos), no por usted, que lo considero uno de los mejores en su cometido, por lo serias y ponderadas que son sus apreciaciones/comentarios. La 'queja' es que ya no puedo estar oyendo constantemente los latiguillos del Sr. Poli Rincón:

*TIENES TODA LA RAZÓN MANOLO.

*ESCUCHA, TE LO DIGO EN SERIO MANOLO.

*TOTALMENTE MANOLO

*HAZME CASO MANOLO

*TE LO DIGO EN SERIO

¿A qué viene dirigirse siempre a Manolo Lama? Sus comentarios son infantiles, le da la razón a todos, es insoportable. Lo siento, porque el resto de su "equipo" es insustituible.

Saludos.

Manuel González

¿Cuándo, de una vez por todas, le vais a hacer una "MALDITA HEMEROTECA" a Hipolito Rincón? No se puede desdecir más en menos tiempo y en más partidos... ayer partido Mallorca-Madrid... hoy Real Sociedad - Betis... Es que tiene los argumentos de cualquiera que ve el fútbol en mi pueblo. Siempre la culpa del entrenador o del medio campo... los que escuchamos la radio queremos aprender de gente que sabe (Morientes, César, Cañizares, etc.) en ese bloque tampoco meto a Cedrún... por favor... dejadlo solo para la selección y le dais el bombo de Manolo.

GRACIAS.