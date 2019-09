Buenos días familia de Tiempo de Juego.



Os escribo este correo porque creo que ya es insoportable y no hay quien aguante a Xuáncar.



Evidentemente desconozco las virtudes que pueda tener Xuáncar como director en el despacho de la COPE, que seguro que son muchas. Ahora dirigiendo un programa de radio, no hay quien lo aguante.



Así que por favor que Paco como director o alguien le haga saber:



Primero: se ha pasado el verano amargándonos las transmisiones de Fórmula 1, con su protagonismo, hasta el punto en qué, Carlos Miquel, le tuvo que pegar un grito en antena y decirle: DEJAME NARRAR. Imaginaros los colaboradores lo que pudieron hablar, o sea nada.



Y ahora lo del baloncesto ya es para morirse.



Es verdad que el domingo pasado tenía mucha más trascendencia el partido de España que la Fórmula 1, pero le dice Santi Duque que va a comenzar la carrera aprovechando el tiempo muerto en baloncesto, y le dice: no espera 2 minutos para conectar todavía.



Y el remate final, fue el martes en el partido con Polonia.



Aparece el señor Miner en escena. Y Xuáncar venga a preguntarle y a darle protagonismo, ( Partido de baloncesto.. corner corner). Lo poco agrada y lo mucho cansa de verdad.



Y lo peor es que encima con los pedazos de comentaristas que tiene, en un momento del partido en el que hay una antideportiva, y el profe y Parrita y Siro están dando su opinión sobre si ha sido o no, les pega a todos un grito y les dice: callaros. Para qué David Miner nos vuelva a ilustrar con su comentario. En ese momento cambie la radio de emisora, aunque también os digo que me duró 5 minutos, porque sois los mejores en deportes y no hay quien aguante las otras cadenas.



Y en el día de hoy, contra Australia, como siempre, con su afán de protagonismo diciendo la última palabra, por supuesto interrumpiendo a todo el mundo.



Os pido disculpas de antemano, por si os molesta mi comentario.

Un saludo