Cosas de radio (Semana del 25 de agosto al 1 septiembre)

Hola, hola, ante todo, perdón por el ladrillo.

A pesar de las horas, no soy un oyente borracho de esos que antaño llamaban a la radio a despotricar. De hecho, escribo porque ya no soy un oyente y no ha sido por nada negativo.

Llevo varios meses con unos problemas de salud para los que me han recetado una medicación que al contrario de lo que debería hacer, relajarme y dormir, me mantiene en vilo y sin aliviar del todo los dolores, y eso, unido a la lectura de la biografía de Pepe Domingo, me ha hecho pensar en muchas cosas.

La primera es en el valor del tiempo. Ahora no os escucho más que muy de vez en cuando durante los escasos 5 minutos que me separan del trabajo, pero desde que tengo uso de razón os he escuchado.

No aquí, claro, pero desde niño recuerdo escuchar aquellas tardes mágicas con todos los partidos a la vez. Incluso en una ocasión que me puse muy enfermo a causa de la medicación, recuerdo que mientras estaba en la cama y mi madre intentaba reanimarme, hubo un buen rato durante el cual lo único que lograba entender de todo lo que oía era "De Paula", " De Paula"... Imagino que habría marcado gol.

Fueron pasando los años y seguía fiel al equipo. Incluso mi hermano y yo grabábamos los resúmenes de 'El tercer tiempo', que presentaba Paco.

Siguieron pasando los años y ahí seguía, disfrutando de la radio, de los anuncios de Pepe, que empezaba a amenazar con dejar la radio y por entonces era algo que casi casi hasta me angustiaba.

También disfrutaba de las locuras como la Super Bowl, las cuales hasta me descargaba para ayudarme a correr maratones con una sonrisa en la cara. Pero también tocó sufrir las absurdas consecuencias de aquél último evento, que acabó no sólo con aquella suspensión a una persona como Jorge, que en su día se tomó la molestia en contestarme a un mail (como imagino que a montones de personas más) a la pregunta de quién cantaba aquella canción en francés de Plastic Bertrand.

Como todos, me quedé a cuadros con lo que ocurrió después, me convertí en un "Limón" más y durante un tiempo se escuchaban mis tonterías en el Contestador de Pepe y a modo de 'jingle' en mitad de muchos partidos.

Como aquel del thriller de Michael Jackson versionado para pedirle una cerveza a Pepe y (para mi vergüenza) decenas más. Aunque en su momento, bueno, me hacía gracia y hasta me gané un par de cajas de cerveza. El caso es que por aquel entonces comenzó algo que nunca me había pasado. Empecé a desencantarme. El fútbol se estaba convirtiendo en algo que no me gustaba como cuando de niño me apasionó y lo seguiría haciendo mientras el cuerpo me permitió jugar. Siempre que he jugado al fútbol he sido feliz. Ganando, perdiendo, compitiendo o en pachangas con los amigos y sobre todo, en la calle. Pero el fútbol que conocía empezaba a convertirse en un espectáculo rodeado de cosas que, por un lado no me interesaban, y por otro hacían que cada vez le fuese cogiendo más tirria.

Hasta el punto de dejar de ver y paulatinamente escuchar fútbol. A ello se sumaría el desagradable incidente que sufrieron Paco y su familia, el nacimiento de mi hija y que cada vez necesitaba más de eso que vuelvo a mencionar, tiempo, porque compaginaba mi trabajo con la paternidad y al mismo tiempo proyectos audiovisuales que no me permitían tener la cabeza pendiente de si Mourinho había hecho o dicho esto, por decir algo.

Tal vez haya sido una cuestión de prioridades o que yo mismo haya cambiado (que también) o que de verdad lo que rodea el fútbol realmente haya degenerado irremediablemente, al menos a mi manera de entenderlo.

Evidentemente sigo al tanto de los resultados de mi Sporting, pero desde hace unos siete u ocho años para aquí, no sé casi ni qué jugador juega en cada equipo, ni por supuesto reconocer sus caras. Sin embargo, tras todo este rollo, lo que quiero es daros las gracias por tanto, tanto, tanto tiempo de radio y hasta de tele, porque debo ser uno de los pocos locos que tiene grabados programas del "Maracaná", pero ahora que estoy tan fastidiado y el año se me ha ido al traste, (y lo que queda) he podido valorar más aún la importancia, no solamente de poder disfrutar de tantas y tantas horas de radio, información, risas y alguna que otra lágrima, sino la de lograr que como tanta gente, haya podido sentiros casi como si fueseis parte de mi familia.

Así que, aunque sea un poco absurdo que un "no oyente" os escriba esto, es lo que me pedía el corazón. Y no me quedaría a gusto si no os agradeciese (más vale tarde que nunca) tanta radio durante tantos años, así que, aunque a lo mejor ni siquiera llegáis a leer esto, yo no os escuche más que de Pascuas a Ramos y en el fondo este mensaje sea un poco bacalá... Gracias! De corazón! Porque de seguir, seguiría con vosotros hasta el Infinito y más allá.

Aquí se despide un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.

Pd: No, no es un mensaje como el de aquel oyente aquejado de "Larismo". Bueno, sí, por suerte eso está intacto, pero no.

Abrazos

José Fernández Riveiro