Cosas de fútbol... y de virus (Semana del 16 al 23 de abril)

Es penoso que alguien del programa defienda que los jugadores de fútbol si tengan test y un ciudadano de a pie cualquiera, sanitarios, policias, militares... no lo puedan tener. No puede ser que de forma vergonzosa defendáis que ellos si tengan test. ¿Qué les hace diferentes? Es lo peor.

Al margen de decir lo de siempre, que os seguía en la SER y cambié a la Cadena COPE (sólo la oigo en vuestros programas deportivos, nada del resto) sólo por vosotros, quería comentar algo, porque veo que se ha creado un problema importante y nadie da con la solución, en cuanto a la temporada del fútbol se refiere. Hay muchos intereses creados que hacen perder la perspectiva de la imparcialidad.

La cuestión es ser sensato y para eso las prisas no son buenas. No hay que pensar sólo en el negocio y en volver pronto para salvar las cuentas porque eso resultaría totalmente mortal, contraproducente y empezaría a cavar la fosa del fútbol. Es lo del refrán: "la avaricia rompe es saco".

Estoy oyendo ahora mismo que se quiere terminar en Europa a finales de julio... pero qué absurdo, digo yo, totalmente indignado. Miles muriendo en Europa y más miles en el resto del mundo y resulta que la mayor preocupación es el fútbol. La solución es obligada, no hay otra, los intereses económicos hay que aparcarlos y obrar con sensatez porque no queda más remedio que asumir pérdidas para poder seguir teniendo la posibilidad de recuperar después y no reventar a la gallina de los huevos de oro. Parece que nadie se sabe la fábula.

La gente aficionada está ahora ya muy quemada con el egoísmo del fútbol y sus miembros, futbolistas, directivos y políticos con su infinita avaricia y nula empatía. Niños ricos (jugadores) que sólo piensan en ellos y se quejan por estar recluídos en sus casas con piscina y jardín, mientras hay pisos donde viven familias en una sola habitación y con ventana a un patio interior, doy fé.

Ahora, hay que ser sensatos y hacer las cosas bien, sin presiones ni prisas. Todo esto tiene que servir para aprender y precisamente el fútbol tiene la solución más sencilla de todas, pero no se quiere ver porque se busca más el beneficio de unos pocos protagonistas del negocio que el de la población en general.

La solución pasa por ser sensato y comprender que los beneficios no pueden ser los mismos. Hay que asumir pérdidas para poder seguir teniendo la posibilidad de ganar. Ir con prisas ahora es absurdo y crearía un cisma y unas pérdidas imposibles de salvar. El verano ya está aquí y a esto no se le ve el final. Los jugadores asustados, que no quieren jugar y la afición que no lo va a ver más que por televisión. Es un absurdo jugar con campos vacíos, eso mataría al fútbol, sin duda, para eso se juega a la 'play'.

No queda más remedio que ir con paso firme y eso obliga a ir despacio, no hay otra. No queda más remedio que dejar pasar el tiempo y allá por otoño-invierno (octubre o noviembre) empezar la pretemporada. Se ha perdido mucho más tiempo que en en el verano de una temporada normal, así que ya con todo esto y con los jugadores bien preparados, sin urgencias, plantearse empezar después de Navidad, aunque realmente empezar en la propia Navidad sería un punto muy importante y bueno para dar el espaldarazo que necesita la sociedad. Levantaría mucho el ánimo de la afición y verían por parte de los jugadores un esfuerzo cuando ahora sólo ven egoísmo para la burrada que ganan, aunque sólo sea en Primera División, que son los más privilegiados.

Lo dicho, en Navidad sería ideal empezar y el aficionado lo agradecería. Se tendría tiempo para jugar sin prisas, sin partidos entre semana y los partidos de Champions hasta podrían ser de fin de semana. Hay tiempo de sobra y así, despacio y con buena letra, no se cometería ninguna injusticia. Los ganadores y perdedores serían los que el campo decide, no los despachos. Los ascensos y descensos se habrían jugado en el campo.

Todas las competiciones tendrán tiempo de sobra para terminar sin apreturas y sin machacar los cuerpos de los jugadores, los campeones lo serán sin problemas al finalizarla y todo seguirá su curso sin injusticia. Se habrá hecho la temporada completa. Solo se habrá perdido una temporada que no se ha jugado, la 20-21, pero no habrá damnificados ni injusticias y las cosas se harán despació, pero bien.

En definitiva, la temporada 2019-20 se terminaría en el 2021 pero no se habría cometido ninguna injusticia y se habría dado el tiempo debido a la recuperación y ausencia de riesgos. Daría tiempo a jugar todos los partidos sin problemas y con los jugadores en forma, no reventados. El fútbol saldría sano y reforzado. Solo habría habido menos dinero a ganar para los especuladores, lógicamente, pero es inevitable.

En definitiva, si se hace ahora algo agolpado con el fin de que los más ricos no pierdan dinero, al final se comerán la gallina y no pondrá más huevos de oro. Si los jugadores pobres de Segunda B o Tercera se la quieren jugar y salir en julio al campo, cosa suya, pero no es nada recomendable.

Todo el mundo ha perdido con esto, sobre todo los fallecidos y los parados que va a generar esta historia. Lo he dicho y os lo envío, reflexionad y vosotros, que estáis en situación de hacérselo ver a los que deben saberlo, pues planteádselo. Todas las urgencias que ahora se tengan se pagarán en breve en un futuro muy próximo. Yo, que soy el aficionado número uno al fútbol, soy el primero quemado con la situación actual y me está asqueando mucho de lo que veo y oigo. No he sabido ser más breve. Gracias si lo leéis.

Atentamente, Julián Aspe.

Buenos días familia.

En primer lugar quiero daros las GRACIAS (así con mayúsculas) por seguir haciendo el programa durante estos días tan duros. Algunos contamos el tiempo de confinamiento como 'Tiempos de Juego'. (llevamos 12).

Tuve la suerte de poder estar en el plató del último Tiempo de Juego con público y se me saltaron las lágrimas al escuchar en directo el "Hola hola" de Pepe Domingo. Mi sentimiento al volver a escucharle el pasado domingo fue más de alivio que de emoción.

Creo que todo el mundo en algún momento de su vida ha pensado en cómo será capaz de afrontar la pérdida de un padre o una madre y a mí eso también me pasa con Tiempo de Juego. ¿Cómo será mi vida cuando no estéis…? El motivo principal de este correo es daros las gracias, pero también quiero contaros una iniciativa solidaria que surgió en mi empresa y que sería un orgullo que formara parte del programa. La iniciativa se llama Mascarillasagogó.

Este movimiento nació en el pueblo de Villalonga donde tenemos una de las fábricas. Villalonga es una localidad pequeña y medio pueblo trabaja en Dulcesol. Pues bien, un grupo de señoras mayores se pusieron a coser mascarillas en sus casas de manera totalmente altruista para proteger a los trabajadores. Al ver que esto iba a más, la empresa les cedió sus instalaciones y las mujeres empezaron a venir con sus máquinas de coser a tejer mascarillas. Poco a poco se fueron sumando más voluntarias y ahora mismo se ha convertido en un movimiento en toda regla…

Gracias a este movimiento se han podido entregar mascarillas no solo a los trabajadores de la empresa, sino a los hospitales, a las residencias de ancianos de la comarca y ya están llegándoles a sus domicilios a todas las personas mayores de 65 años de Gandía y de la comarca de la Safor. Estamos cerca de las 100.000 mascarillas entregadas y es todo un orgullo… Os pongo enlaces de los medios de comunicación que se están haciendo eco de la noticia:

Estimado Juanma Castaño.

Respetar la decisión de un futbolista que apuesta por su salud y la de su familia NO es intentar convencerle de mil maneras y acabar la entrevista diciendole que ojalá le convenzan para que juegue. Hay que ser más compasivo y menos egoista. Ojalá Paco González y Manolo Lama ayuden a Juanma Castaño a pulir estos detalles pues a García y De la Morena les pasó lo mismo.

Un abrazo.

David